Até sábado, campanha arrecada agasalhos e alimentos em Porto Alegre

Até o próximo sábado (11), os porto-alegrenses poderão contribuir para a campanha da comunidade judaica, doando roupas, cobertores, calçados e alimentos.
Os caminhões passam pelos pontos cadastrados no domingo (12).
Iom Mitzvah 2026 está com novo formato, com pontos de coleta espalhados pela cidade e a participação de embaixadores, que mobilizam seus condomínios, amigos, familiares e comunidades para ampliar a arrecadação.
Veja os pontos de coleta na Capital:
- Cronks Sorvetes – R. Felipe Camarão, 611 – Bom Fim
- Arena do Grêmio – Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 – Farrapos - Acesso pelo Portão A
- Alameda Bom Fim – Rua Fernandes Vieira, 518 – Lojas 2A – Bom Fim
- Alemons by Sound – Av. Cairu, 464 – Navegantes
- Armazém Box 18 – R. São Manoel, 198 – Rio Branco
- Tele Brick 2883 – R. Voluntários da Pátria, 2873 – São Geraldo
- Shopping Total – Av. Cristóvão Colombo, 545 – Edifício 7 – Independência
- Just Burn Club – R. Fernando Gomes, 114 – Moinhos de Vento
- Vila Roubadinhas POA – R. Silva Jardim, 140 – Auxiliadora
- Restaurante Tradição & Sabor – Av. Cairu, 476 – Navegantes