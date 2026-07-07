ARI terá primeira mulher presidente em mais de 90 anos de história

Em mais de 90 anos, a Associação Riograndense de Imprensa (ARI), finalmente, terá uma mulher como presidente.
Nesta quarta-feira (8), a jornalista Cláudia Coutinho assume o comando da diretoria executiva da entidade para o mandato de 2026 a 2029.
A cerimônia de posse será às 10 horas, no Salão Nobre da ARI, na Avenida Borges de Medeiros, 915, 8º andar, no Centro Histórico de Porto Alegre.
Cláudia sucede o jornalista José Nunes, que esteve à frente da entidade por dois mandatos 2021-2023 e 2023-2026.
A eleição da Cláudia ocorreu no dia 2 de julho, sendo escolhida em chapa única em votação realizada pelos integrantes do Conselho Deliberativo da entidade, cuja presidência está a cargo do jornalista Luiz Adolfo Lino de Souza. Jurema Josefa é a jornalista que ocupa a primeira vice-presidência do Conselho.
A jornalista terá como primeiro vice-presidente o jornalista Leandro Olegário, e como segundo vice Fabio Berti. A nominata completa da nova Executiva é composta por 24 profissionais distribuídos em 12 departamentos, além da superintendente executiva Thamara da Costa Pereira e dos quatro assessores da presidência: Alexandra Zanela, Cristiane Finger, Flávio Dutra e Nilson Souza.
— Assumimos com o desafio enorme de manter o trabalho que vem sendo feito pelo presidente José Nunes, há duas gestões. Foi um trabalho muito voltado para questões internas, mas também à sociedade em geral, a partir de campanhas institucionais e eventos que a ARI organiza, como o Fórum Internacional do Meio Ambiente. Estou assumindo a presidência com o apoio de todos os demais integrantes da diretoria executiva. Temos o compromisso de fazer uma gestão eficaz e transparente de estreitar os laços com o mundo acadêmico, não só para abrir as portas aos estudantes de jornalismo e futuros colegas, mas entendendo o que o mundo acadêmico vem pesquisando sobre o futuro do jornalismo. A gente também quer que a ARI seja um centro de discussão do jornalismo, uma atividade fundamental para solidificar a democracia — disse a nova presidente à coluna.
Cláudia é jornalista formada pela PUCRS, tem especialização em Marketing, pela PUCRS; e MBA em Gestão, Marketing e Direito no Esporte, pela Fundação Getúlio Vargas e pela FIFA. Trabalhou no jornal Zero Hora e na Revista Amanhã. Atuou na Comunicação e Marketing Esportivo, na Comunicação Pública e na Comunicação Corporativa. Desde 2018, é sócia-diretora da Capítulo 1 – Conteúdo e Design Editoriais. Há seis anos integra o Conselho e a Diretoria Executiva da ARI.
A Associação Riograndense de Imprensa foi fundada em 19 de dezembro de 1935.
Veja todos os membros da nova diretoria executiva
Chapa Diretoria Executiva – Triênio 2026/2029
Presidente: Cláudia Coutinho
1ª Vice-Presidente: Leandro Olegário
2º Vice-Presidente: Fabio Berti
- Assessores da Presidência
Alexandra Zanela
Cristiane Finger
Flávio Dutra
Nilson Souza
- Superintendente Executiva
Thamara da Costa Pereira
1 - Departamento de Gestão e Finanças
Diretor: Verdi Gioreli Monteiro Faccini
Vice: Márcia Christofoli
2 - Departamento de Administração
Diretor: Danilo Teixeira
Vice: Patrícia Lima
3 - Departamento de Patrimônio
Diretor: Patrícia Comunello
Vice: Guilherme Maia
4 - Departamento de Assistência Social
Diretor: Analice Bolzan
Vice: Jeanice Ramos
5 - Departamento de Cultura
Diretor: Katia Hoffmann
Vice: Chico Izidro
6 - Departamento de Relações Públicas e Promoções
Diretora: Vera Guimarães
Vice: Pedro Pereira
7 - Departamento de Divulgação
Diretora: Tatiana Gomes
Vice: Gustavo Machado
8 - Departamento do Interior
Diretor: Vânia Espeiorin
Vice: Lucas Guarnieri
9 - Departamento Universitário
Diretor: João Ávila
Vice: Fabian Chelkanoff
10 - Departamento de Informática (Mídia Digital)
Diretora: Magali Schmitt
Vice: Aline Zanchin
11 - Departamento de Direitos Sociais e Imprensa Livre
Diretor: Vilson Antônio Romero
Vice: Antonio Czamanski
12 - Departamento de Política Ambiental
Diretora: Daniela Sallet
Vice: João Batista Santafé Aguiar