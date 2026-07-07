ARI terá primeira mulher presidente em mais de 90 anos de história

Jornalista Cláudia Coutinho, a nova presidente da ARI Arquivo pessoal

Em mais de 90 anos, a Associação Riograndense de Imprensa (ARI), finalmente, terá uma mulher como presidente.

Nesta quarta-feira (8), a jornalista Cláudia Coutinho assume o comando da diretoria executiva da entidade para o mandato de 2026 a 2029.

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A cerimônia de posse será às 10 horas, no Salão Nobre da ARI, na Avenida Borges de Medeiros, 915, 8º andar, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Cláudia sucede o jornalista José Nunes, que esteve à frente da entidade por dois mandatos 2021-2023 e 2023-2026.

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A eleição da Cláudia ocorreu no dia 2 de julho, sendo escolhida em chapa única em votação realizada pelos integrantes do Conselho Deliberativo da entidade, cuja presidência está a cargo do jornalista Luiz Adolfo Lino de Souza. Jurema Josefa é a jornalista que ocupa a primeira vice-presidência do Conselho.

A jornalista terá como primeiro vice-presidente o jornalista Leandro Olegário, e como segundo vice Fabio Berti. A nominata completa da nova Executiva é composta por 24 profissionais distribuídos em 12 departamentos, além da superintendente executiva Thamara da Costa Pereira e dos quatro assessores da presidência: Alexandra Zanela, Cristiane Finger, Flávio Dutra e Nilson Souza.

— Assumimos com o desafio enorme de manter o trabalho que vem sendo feito pelo presidente José Nunes, há duas gestões. Foi um trabalho muito voltado para questões internas, mas também à sociedade em geral, a partir de campanhas institucionais e eventos que a ARI organiza, como o Fórum Internacional do Meio Ambiente. Estou assumindo a presidência com o apoio de todos os demais integrantes da diretoria executiva. Temos o compromisso de fazer uma gestão eficaz e transparente de estreitar os laços com o mundo acadêmico, não só para abrir as portas aos estudantes de jornalismo e futuros colegas, mas entendendo o que o mundo acadêmico vem pesquisando sobre o futuro do jornalismo. A gente também quer que a ARI seja um centro de discussão do jornalismo, uma atividade fundamental para solidificar a democracia — disse a nova presidente à coluna.

Cláudia é jornalista formada pela PUCRS, tem especialização em Marketing, pela PUCRS; e MBA em Gestão, Marketing e Direito no Esporte, pela Fundação Getúlio Vargas e pela FIFA. Trabalhou no jornal Zero Hora e na Revista Amanhã. Atuou na Comunicação e Marketing Esportivo, na Comunicação Pública e na Comunicação Corporativa. Desde 2018, é sócia-diretora da Capítulo 1 – Conteúdo e Design Editoriais. Há seis anos integra o Conselho e a Diretoria Executiva da ARI.

A Associação Riograndense de Imprensa foi fundada em 19 de dezembro de 1935.

Veja todos os membros da nova diretoria executiva

Chapa Diretoria Executiva – Triênio 2026/2029

Presidente: Cláudia Coutinho

1ª Vice-Presidente: Leandro Olegário

2º Vice-Presidente: Fabio Berti

- Assessores da Presidência

Alexandra Zanela

Cristiane Finger

Flávio Dutra

Nilson Souza

- Superintendente Executiva

Thamara da Costa Pereira

1 - Departamento de Gestão e Finanças

Diretor: Verdi Gioreli Monteiro Faccini

Vice: Márcia Christofoli

2 - Departamento de Administração

Diretor: Danilo Teixeira

Vice: Patrícia Lima

3 - Departamento de Patrimônio

Diretor: Patrícia Comunello

Vice: Guilherme Maia

4 - Departamento de Assistência Social

Diretor: Analice Bolzan

Vice: Jeanice Ramos

5 - Departamento de Cultura

Diretor: Katia Hoffmann

Vice: Chico Izidro

6 - Departamento de Relações Públicas e Promoções

Diretora: Vera Guimarães

Vice: Pedro Pereira

7 - Departamento de Divulgação

Diretora: Tatiana Gomes

Vice: Gustavo Machado

8 - Departamento do Interior

Diretor: Vânia Espeiorin

Vice: Lucas Guarnieri

9 - Departamento Universitário

Diretor: João Ávila

Vice: Fabian Chelkanoff

10 - Departamento de Informática (Mídia Digital)

Diretora: Magali Schmitt

Vice: Aline Zanchin

11 - Departamento de Direitos Sociais e Imprensa Livre

Diretor: Vilson Antônio Romero

Vice: Antonio Czamanski

12 - Departamento de Política Ambiental

Diretora: Daniela Sallet