Argentina x Inglaterra: de quem, afinal, são as Malvinas? Assista ao vídeo

Na coluna anterior, eu expliquei como a Guerra das Malvinas não apenas, de tempos em tempos, alimenta a rivalidade entre Argentina e Inglaterra, mas, principalmente, como este tema acaba sendo mobilizado por direita e esquerda nos dias de hoje entre os hermanos.
Neste segundo vídeo, explico o que o Direito Internacional e a ONU dizem sobre a soberania das Malvinas, chamadas de Falkland Islands pelos britânicos.
Se você não leu o histórico do conflito e os principais pontos das batalhas, entre eles o afundamento do General Belgrano, joia da marinha argentina, clica aqui.
Dentro de campo, que a rivalidade fique apenas dentro das regras do futebol. Argentina e Inglaterra jogam nesta quarta-feira (15), disputando vaga na final da Copa do Mundo 2026.