Argentina x Inglaterra: como a Guerra das Malvinas mobiliza a rivalidade entre os dois países; assista ao vídeo

Falar sobre Argentina e Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira (15) valendo vaga na final da Copa do Mundo 2026, não significa tecer comentários só sobre futebol.
É falar de história, reabrir feridas geopolíticas e mexer com os brios especialmente dos hermanos por conta da Guerra das Malvinas, o arquipélago que os britânicos chamam de Falkland Islands e que até hoje mobiliza a opinião pública ao sul do Rio da Prata.
No vídeo, a gente te explica como o conflito ainda hoje une direita e esquerda, mobiliza o nacionalismo e, de tempos em tempos, é trazido a público para mobilizar multidões.