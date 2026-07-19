Argentina x Espanha: as rixas diplomáticas entre a ex-metrópole e a ex-colônia; assista ao vídeo

A relação entre Argentina e Espanha não é tão tumultuada quanto dos hermanos com a Inglaterra.
Como a coluna mostrou, os dois países que se enfrentaram na semifinal da Copa do Mundo na quarta-feira (15), vivem rixas históricas, a principal por causa das Malvinas (Falkland Islands, para os britânicos).
Mesmo assim, há divergências, idas e vindas e algumas ironias entre argentinos e espanhóis. Afinal, estamos falando de ex-metrópole e ex-colônia.
No vídeo abaixo, eu comento as aproximações e distanciamentos entre as duas nações cujas seleções jogam neste domingo (19), na final da Copa 2026.