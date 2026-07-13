Após 12 anos, Porto Alegre volta a construir escola municipal de Ensino Fundamental

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A prefeitura de Porto Alegre deu início, nesta segunda-feira (13), à construção da Escola Municipal de Educação Básica Recanto do Sabiá, no bairro Mário Quintana. A unidade será a primeira escola de Ensino Fundamental construída pelo município em 12 anos e também atenderá a Educação Infantil.
Com investimento de R$ 13,2 milhões, a estrutura terá capacidade para atender cerca de 400 estudantes em turno integral. A escola contará com quase 5 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em 13 salas de aula, biblioteca, sala de recursos e três salas multiuso. O prazo previsto para a conclusão da obra é de 24 meses.
O ato de início das obras contou com a participação do prefeito Sebastião Melo, do secretário de Educação, Leonardo Pascoal, e de representantes da comunidade.