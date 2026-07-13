Ao ordenar pedágio em Ormuz, Trump, na prática, dá início a privatização dos mares

Durante décadas, os Estados Unidos navegaram o mundo defendendo que nenhum país poderia transformar um estreito internacional em fonte de receita.
Agora, é justamente um presidente americano quem propõe fazer exatamente isso. O anúncio pelo presidente Donald Trump de que irá cobrar uma espécie de pedágio pela passagem de embarcações por Ormuz é algo inédito.
É diferente cobrar pelo trânsito em canais artificiais e de estreitos internacionais.
No Canal do Panamá, sempre foi cobrado pedágio, porque essa se trata de uma infraestrutura construída pelo se humano e administrada pelo Estado panamenho. A taxa remunera a operação, manutenção e expansão do canal. Os próprios Estados Unidos cobraram pedágios durante todo o período em que administraram o canal (1914-1999).
Depois da transferência ao Panamá, em cumprimento dos Tratados Torrijos-Carter, o país continuou cobrando normalmente. O mesmo ocorre com o Canal de Suez, administrado pelo Egito.
Mas, no caso de estreitos internacionais, a lógica é diferente. Hormuz, Málaca, Gibraltar, Bab el-Mandeb e Bósforo são passagens naturais.
Mais uma vez, os Estados Unidos da era Trump rompem com a arquitetura internacional que eles próprios erigiram após a Segunda Guerra Mundial. Consolidado pelo Direito Internacional do Mar, o mantra da livre navegação buscava evitar justamente o que os americanos fazem agora, que um país pudesse transformar esses gargalos em fonte de arrecadação.
Foi por isso que os EUA enfrentaram a Líbia quando Muamar Kadafi reivindicou as águas do Golfo de Sidra como suas. E é por isso que contestam reivindicações excessivas no Mar do Sul da China (aliás, a ação em Ormuz legitimam os interesses chineses nessa região). Todos os anos, inclusive, os americanos realizam operações navais de "Freedom of Navigation" (FONOPs) para desafiar restrições consideradas ilegais.
Ao reivindicar direito de pedágio em Hormuz, em troca de garantia de segurança, Trump abandona uma posição histórica americana e inverte a lógica de que os mares são bem público internacional. É o começo da privatização dos oceanos.