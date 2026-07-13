Ao ordenar pedágio em Ormuz, Trump, na prática, dá início a privatização dos mares

Antes do início da guerra, o canal era responsável pelo trânsito de 20% do petróleo e gás do mundo. @realDonaldTrump / Truth Social / Reprodução

Durante décadas, os Estados Unidos navegaram o mundo defendendo que nenhum país poderia transformar um estreito internacional em fonte de receita.

Agora, é justamente um presidente americano quem propõe fazer exatamente isso. O anúncio pelo presidente Donald Trump de que irá cobrar uma espécie de pedágio pela passagem de embarcações por Ormuz é algo inédito.

É diferente cobrar pelo trânsito em canais artificiais e de estreitos internacionais.

No Canal do Panamá, sempre foi cobrado pedágio, porque essa se trata de uma infraestrutura construída pelo se humano e administrada pelo Estado panamenho. A taxa remunera a operação, manutenção e expansão do canal. Os próprios Estados Unidos cobraram pedágios durante todo o período em que administraram o canal (1914-1999).

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Depois da transferência ao Panamá, em cumprimento dos Tratados Torrijos-Carter, o país continuou cobrando normalmente. O mesmo ocorre com o Canal de Suez, administrado pelo Egito.

Mas, no caso de estreitos internacionais, a lógica é diferente. Hormuz, Málaca, Gibraltar, Bab el-Mandeb e Bósforo são passagens naturais.

Mais uma vez, os Estados Unidos da era Trump rompem com a arquitetura internacional que eles próprios erigiram após a Segunda Guerra Mundial. Consolidado pelo Direito Internacional do Mar, o mantra da livre navegação buscava evitar justamente o que os americanos fazem agora, que um país pudesse transformar esses gargalos em fonte de arrecadação.

Foi por isso que os EUA enfrentaram a Líbia quando Muamar Kadafi reivindicou as águas do Golfo de Sidra como suas. E é por isso que contestam reivindicações excessivas no Mar do Sul da China (aliás, a ação em Ormuz legitimam os interesses chineses nessa região). Todos os anos, inclusive, os americanos realizam operações navais de "Freedom of Navigation" (FONOPs) para desafiar restrições consideradas ilegais.