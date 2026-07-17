ANS reúne hospitais para prevenir impactos do El Niño; cinco unidades do RS participam

Fenômeno deve impactar o RS no segundo semestre de 2026. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) realizou uma reunião virtual no começo do mês com representantes de 13 hospitais privados de grande porte para tratar sobre o El Niño e antever possíveis impactos. O encontro atendeu a um pedido do Ministério da Saúde (MS), que solicitou às suas entidades vinculadas um levantamento de ações, estratégias e experiências para preparar o setor de saúde diante do fenômeno climático.

Do total de participantes, cinco unidades são do Rio Grande do Sul. De Porto Alegre, participaram o Hospital Ernesto Dornelles, o Hospital Mãe de Deus, o Hospital São Lucas da PUC-RS e a Rede de Saúde da Divina Providência; do Interior, esteve presente o Hospital Bruno Born, de Lajeado (veja a lista completa no fim da reportagem).

De acordo com a ANS, as instituições foram convidadas seguindo critérios geográficos, priorizando áreas com maior probabilidade de sofrer consequências de eventos climáticos extremos.

O que foi tratado?

Em explicações enviadas à coluna, a ANS informou que o encontro deu início à construção de uma estratégia para compartilhar os protocolos do MS voltados à prevenção dos efeitos do El Niño. Durante a reunião, foram apresentadas experiências de instituições que já atuaram em emergências climáticas e colhidas sugestões de comunicação para disseminar essas práticas.

Como encaminhamento, foram definidas ações conjuntas de divulgação. Entre elas, a criação de um grupo de trabalho para organizar iniciativas específicas, como um seminário online com especialistas em gestão de crises, riscos e cultura do cuidado. Também entrou em pauta a necessidade de uma atuação integrada entre hospitais, operadoras de planos de saúde e a Defesa Civil.

Por fim, os participantes reforçaram a importância de mobilizar as equipes hospitalares e fortalecer as respostas rápidas a situações críticas, como enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, ondas de calor e estiagens prolongadas.

Participaram: