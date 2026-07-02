Agergs assina termo com o BID para estudo de modernização e novas práticas regulatórias

Na imagem, o conselheiro-presidente da Agergs, Marcelo Spilki (E), e o especialista em PPPs e Concessões do BID, Marcos Siqueira (D) Bruno Pancot / Agergs

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) assinou, nesta quinta-feira (2), um termo de cooperação técnica com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a realização de um estudo voltado à modernização da estrutura organizacional, dos processos internos e da governança da instituição.

Conforme a entidade, o movimento tem como base a expansão das Parcerias Público-Privadas (PPPs), concessões e processos de desestatização no RS. O estudo terá como objetivo realizar um diagnóstico da área, identificando necessidades e gargalos em comparação às melhores práticas regulatórias adotadas por outras agências do país.

A iniciativa também prevê a elaboração de um plano de ação com medidas concretas para fortalecer a capacidade institucional diante da ampliação das atribuições da autarquia, que já atua em dez setores diferentes — incluindo saneamento, energia elétrica e transportes.

O investimento estimado é de US$ 50 mil e será viabilizado por meio de cooperação técnica com o BID, sem custos para a Agergs.

Como funcionará

O trabalho será realizado, em um primeiro momento, junto à Diretoria de Transportes e Mobilidade — responsável pela regulação de serviços como o transporte intermunicipal e as concessões rodoviárias e aeroportuárias —, com a possibilidade de ampliação da iniciativa para as demais áreas da agência.