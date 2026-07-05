"A lição não foi aprendida", diz sobrevivente sobre risco de novo Holocausto

Nascida na Bélgica, em 1944, filha e judeus que exerciam a resistência contra o nazismo alemão. Rovena Rosa / Agência Brasil

Hannah Charlier, 83 anos, sobreviveu do Holocausto. Nascida na Bélgica, em 1944, filha e judeus que exerciam a resistência contra o nazismo alemão. Sua mãe estava grávida quando foi capturada pelos alemães e levada para a prisão, onde Hannah nasceu. Seus pais foram encaminhados para o fuzilamento. Mas ela sobreviveu porque sua mãe a colocou em um pequeno embrulho, que amarrou às costas. Foi salva porque um alemão que acompanhou o fuzilamento notou que a mãe de Hannah, antes de ser fuzilada, tentou proteger algo. O oficial alemão a colocou em uma mochila, sem que ninguém a visse, e foi deixá-la entre um grupo de judeus da resistência.

Hannah foi levada a um orfanato e, quando completou 9 anos de idade, acabou sendo adotada por um casal que imigrou para o Brasil, onde vive até os dias de hoje. Hanna reside no Brasil desde os 10 anos, é mãe de três filhos, todos nascidos em São Paulo, e formada em biologia na USP. Ela esteve em Porto Alegre para o lançamento do livro “Pitzi: A testemunha de pano”, de Salus Loch. A obra contra a sua história a partir do ponto de vista da boneca de Hannah.

A seguir, os principais trechos da conversa.

Tantos anos depois, décadas, como é para a senhora recontar sua história. Qual a importância de repetir para as novas gerações?

Quanto mais tempo passa, mais eu penso nos meus pais, que não tive a alegria de conhecer. Hoje, quando conto tudo o que ocorreu na minha vida, eu sinto que estou dando a eles um pouco de justiça e estou dizendo a eles: "Vejam como vocês foram importantes na minha vida, na vida dos meus filhos e de todos os sobreviventes. Quero que vocês se orgulhem de mim". Espero que as novas gerações saibam impedir que líderes maléficos cheguem ao poder.

A senhora foi salva por um oficial nazista. Como a senhora reflete sobre isso? O fato de ela ter lhe salvados mostra que nem todos seguiam ordens no regime?

O alemão que me salvou também foi uma vítima. Foi arrancado das mãos de sua mãe, que, por reagir contra os nazistas, tentando impedir que levassem seu filho. Foi brutalmente assassinada. Ao me salvar, ele vingou-se da barbaridade que ele e muitos outros sofreram.

A senhora chegou a voltar ao local onde foi salva? O que sentiu?

Voltei ao local onde meus pais e outros foram mortos. Não há nenhum vestígio das matanças que ocorreram ali. Tudo foi reconstruído. Um gramado muito verde, canteiros com flores. Nem uma placa com o nome dos assassinados. O governo belga não quer falar sobre isso. O lema é: "Vamos esquecer".

Imagem de Hannah na infância, ao lado de sua boneca de pano. Hannah Charlier / Arquivo pessoal

Salus escreve no final do livro que esta não é uma obra sobre a guerra, mas sobre o que resta quando ela acaba. O que resta?

Após a tragédia restam apenas os sobreviventes e seus descendentes, com seus testemunhos. Muitas pessoas questionam se devemos continua falando sobre isso, com o argumento que contar desperta sentimentos negativos, que deveríamos esquecer. Não concordo com isso, não quero esquecer. Contar educa as novas gerações para que evitem permitir que isso se repita.

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Como a senhora avalia o aumento dos extremismos e do antissemitismo no mundo hoje? Há risco de o Holocausto se repetir?