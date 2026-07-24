A celebração dos 90 anos de Fernando Ernesto Corrêa

O aniversariante em obra de Theo Felizzola, que ilustra o livro "O Lobista: Negócios, Política e Jornalismo", de Márcio Pinheiro. Theo Felizzola / Reprodução

Poucos personagens ajudaram tanto a moldar a comunicação gaúcha quanto Fernando Ernesto Corrêa. O advogado, jornalista e empresário completa 90 anos nesta sexta-feira (24) com uma trajetória que permeia empresas, governos e a consolidação da liberdade de imprensa no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Nenê, para os colegas do Colégio Nossa Senhora das Dores e parceiros do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, o “Bacharel”, como era chamado pelo grande amigo Maurício Sirotsky Sobrinho, ou simplesmente o “Lobista”, como se autodefiniu em sua biografia, Fernando Ernesto construiu uma trajetória que transitou pelo jornalismo, a política e os negócios.

Filho da dona de casa Maria Isabel e do jornalista e economista Ernesto Corrêa, lendário diretor do Diário de Notícias, ele cresceu respirando imprensa. Formou-se em Direito e Administração, destacou-se como advogado e, desde cedo, aproximou-se de entidades representativas do setor de comunicação. Mas nunca deixou de se orgulhar de ter sido repórter — profissão que considera a essência de tudo o que viria depois.

Sua trajetória faz parte da história da RBS. Fernando Ernesto ingressou na empresa nos anos 1960. Foi comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e da TV Gaúcha.

Mais tarde, passou a atuar como advogado das emissoras e participou da interiorização da comunicação do Rio Grande do Sul com a criação da rede regional de televisão da RBS. Já como sócio da empresa, ele assumiu papeis decisivos na articulação institucional, aproximando o grupo de entidades representativas do setor. Presidiu a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) e foi vice-presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).

Defesa do Jornalismo

A Assembleia Nacional Constituinte, no final dos anos 1980, foi terreno fértil para suas bandeiras. Em Brasília, onde permaneceu por cerca de dois anos, Fernando Ernesto participou das articulações que ajudaram a moldar o capítulo da Comunicação Social da Constituição de 1988.

O debate era intenso. Havia setores que defendiam a presença maior do Estado sobre emissoras e mecanismos de controle dos veículos. As divergências foram tão profundas que parte do texto acabou sendo decidida em plenário.

Foi uma das maiores vitórias da liberdade de expressão no país, sobretudo pela consagração constitucional da proibição de qualquer forma de censura.

Negociador nato, o aniversariante deste 24 de julho sempre preferiu construir pontes a ampliar conflitos. Fernando Ernesto fez parte da direção da RBS como diretor-superintendente, ao lado de Maurício Sirotsky Sobrinho, que era o presidente, e de Jayme Sirotsky, vice-presidente.

Fernando Ernesto contribuiu para construir as bases que tornam possível uma imprensa livre e regionalmente forte. Aos 90 anos, é integrante do Conselho de Acionistas do Grupo RBS e seu filho Geraldo Corrêa faz parte do Conselho de Gestão. O empresário constrói um legado que ultrapassa fronteiras entre empresas, cargos ou negociações.