Venezuela corre o risco de se tornar um Estado colapsado como o Haiti depois do terremoto

Região costeira da Venezuela foi a mais atingida. FEDERICO PARRA / AFP

Em 2010, quando o Haiti viveu seu mais devastador terremoto, o pequeno país caribenho passava por uma lenta e gradual recuperação. O Brasil, que liderava a Minustah, a força de estabilização da ONU, fazia um trabalho incrível do ponto de vista militar e civil.

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A nação mais pobre das Américas estava longe de se tornar um país estável, mas caminhava, com dificuldades, é claro, para uma relativa normalização. As gangues estavam controladas, os principais pontos de violência pacificados pelos capacetes azuis e algum nível de institucionalidade começava a ganhar forma.

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Então, veio o grande sismo de janeiro de 2010. Em segundos, tudo caiu. Foi a maior tragédia que meus olhos de jornalista, acostumados a desastres produzidos pelo homem e pela natureza, já haviam visto. Mais de 300 mil mortos.

A partir dali, tudo degringolou. E, mais de 16 anos depois, o Haiti é um Estado colapsado.

O terremoto, em si, não cria o colapso. Mas acelera crises que já existem. O grande desastre pode acelerar a transformação de um país já fragilizado em um Estado pária.

É o grande risco, neste momento, na Venezuela, atingida por um duplo terremoto na quarta-feira (24), o maior em mais de cem anos.

O Haiti já era um Estado extremamente fragilizado antes do horror de 2010. Havia instabilidade política, pobreza estrutural, baixa capacidade administrativa e forte dependência internacional.

A Venezuela é acometida pela tragédia deste 2026 também em um momento de profunda fragilidade: são duas décadas de crise econômica, um êxodo de mais de 8 milhões de pessoas, instituições enfraquecidas, infraestrutura deteriorada, sistema de saúde debilitado, baixa confiança da população no Estado, e um governo tutelado pelos Estados Unidos desde a captura do ditador Nicolás Maduro. O ex-presidente foi deposto, mas toda a estrutura do regime segue operando.

A capacidade de resposta do Estado, nas mãos da presidente interina Delcy Rodriguez, será determinante para evitar que gangues recobrem força, grupos armados passem a controlar bairros e para que a ajuda humanitária não seja saqueada.