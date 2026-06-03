Velocidade máxima de 2,4 mil km/h e com dois pilotos: conheça o novo caça supersônico da FAB

Modelo foi apresentado em evento na cidade de Linköping, na Suécia. FAB / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Força Aérea Brasileira (FAB) participou, na terça-feira (2), da apresentação do primeiro caça supersônico biposto (com capacidade para dois pilotos) do programa. O modelo, denominado F-39 Gripen F, é produzido pela fabricante sueca Saab com a participação de engenheiros e indústrias brasileiras.

De acordo com a FAB, o caça foi desenvolvido especialmente para atender aos requisitos operacionais do Brasil e envolve um amplo processo de transferência de tecnologia da Suécia para o país.

Leia Mais Herdeiro de Petro e fã de Bukele: quem são os candidatos no 2º turno das eleições na Colômbia

A escolha do caça pela FAB foi formalizada em 2013, no âmbito do Projeto F-X2, com o objetivo de renovar a frota de combate brasileira por meio da incorporação de uma aeronave multimissão de alta tecnologia. O programa contempla, além da aquisição das aeronaves, o fortalecimento da Base Industrial de Defesa (BID) e o desenvolvimento de capacidades estratégicas nacionais.

Quais os diferenciais?

Segundo a FAB, os dois postos de pilotagem ampliarão significativamente a capacidade de formação de pilotos e as possibilidades de emprego operacional. O segundo assento permitirá a transmissão de conhecimentos na cabine, o aperfeiçoamento das tripulações e o desenvolvimento de novas doutrinas de emprego aéreo.

Leia Mais Brasil tem poucas chances jurídicas de reverter classificação do PCC e CV como organizações terroristas, apontam especialistas

A aeronave possui 15,9 metros de comprimento e 8,6 metros de envergadura. O modelo pode atingir a velocidade máxima de 2.470 km/h, o equivalente a duas vezes a velocidade do som (Mach 2). No poder de ataque, o jato mantém sensores de alto nível e conta com 10 pontos externos para fixação de armamentos e sistemas integrados.