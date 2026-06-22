Uma nova oportunidade para ouvir histórias sobre jornalismo investigativo

Quem perdeu o lançamento do livro "Crime S.A. - 40 anos de investigação jornalística", do colega e colunista de ZH Humberto Trezzi, terá uma nova oportunidade nesta quinta-feira (25), às 19h.
O repórter especial e integrante do Grupo de Investigação da RBS (GDI) vai autografar a obra no Tutti Giorni, na Escadaria da Borges de Medeiros, 710, no Centro Histórico, em Porto Alegre.
Será durante a primeira edição do Clube do Livro, evento organizado pelo bar em parceria com o SindJoRS (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS), que se propõe a ser um ponto de encontro para troca de ideias, amplia horizontes e para fortalecer os laços entre literatura, cultura e jornalismo.
Na obra, que a coluna teve o prazer de ler e resenhar (leia aqui), Trezzi compartilha histórias de reportagens, bastidores das apurações em campo e reflexões sobre o jornalismo investigativo. Uma baita oportunidade para escutar a palestra do autor, adquirir o livro e receber o autógrafo.