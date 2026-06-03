Turma de 20 alunos de escola em Porto Alegre conquista mais de 400 aprovações em universidades no Exterior

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A turma de 20 formandos da Pan American, escola internacional de Porto Alegre, está encerrando o Ensino Médio com a conquista de mais de 400 aprovações em universidades do Exterior. Os estudantes ainda somam U$ 28,4 milhões em bolsas de estudo.
Os incentivos acadêmicos para os quatro anos de graduação ultrapassam R$ 140 milhões. Os jovens também concluem os estudos com dupla diplomação, válida tanto para o currículo brasileiro quanto para o norte-americano.
Na lista de instituições escolhidas pelos alunos estão a University of Pennsylvania (na Filadélfia), a Calvin University (em Grand Rapids, Michigan), a Cornell University (com sede em Ithaca, Nova York), a University of Southern California (em Los Angeles), além da Atlantic Technological University, na Irlanda.
A Pan American possui o Programa de Estudos Brasileiros, que conecta o currículo internacional às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
Além dos diplomas de Ensino Médio reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e de high school pela New England Association of Schools and Colleges (NEASC), a Pan American também proporciona o diploma do Advanced Placement (AP). O programa de reconhecimento global oferece disciplinas de nível superior a jovens do Ensino Médio.
A certificação, emitida pela mesma organização responsável pelo SAT (exame para entrar no Ensino Superior dos EUA), facilita a admissão em universidades norte-americanas e gera créditos acadêmicos que permitem eliminar matérias na graduação.