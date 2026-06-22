Túnel do tempo e resgate histórico marcam a comemoração dos 154 anos da Carris

Comemoração contou com atividades culturais organizadas pelo Instituto São Benedito. Carris / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Companhia Carris Porto-Alegrense celebrou, na última sexta-feira (19), 154 anos de história com um evento voltado ao resgate de sua trajetória. A comemoração contou com atividades culturais organizadas pelo Instituto São Benedito — entidade de educação e assistência social para menores em situação de vulnerabilidade —, que ajudaram a contar a evolução do transporte público na capital.

Para a atividade, foi criado um "túnel do tempo", no qual os alunos da instituição detalharam a evolução da Carris de forma visual, utilizando pinturas, fotografias e miniaturas. A linha do tempo destacou o início da companhia com bondes puxados por burros, a transição para os bondes elétricos no início do século XX e a posterior chegada dos ônibus que hoje compõem a frota — que agora vive um novo momento com o início da eletrificação.

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