Trump abandona entrevista após ser questionado sobre fundo bilionário e fraude eleitoral; veja o vídeo

Trump também alegou, sem apresentar provas, que as eleições para o governo da Califórnia estão sendo fraudadas NBC News / Reprodução YouTube

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou uma entrevista à emissora americana NBC News após a apresentadora fazer uma série de perguntas sobre a recente tentativa de criação de um fundo antiaparelhamento de US$ 1,8 bilhão pelo Departamento de Justiça e fraudes eleitorais nas eleições.

A entrevista, exibida no domingo (7), foi interrompida por Trump após um diálogo tenso com a jornalista Kristen Welker. Visivelmente incomodado com os questionamentos, o presidente criticou duramente a postura do canal:

— Vocês são um canal parcial e desonesto. Sinto muito, acabou, já tive o suficiente. Obrigado, querida, divirta-se — afirmou o mandatário, retirando o microfone e abandonando o estúdio.

Contexto

A discussão começou quando a jornalista questionou Trump sobre o fundo antiaparelhamento — iniciativa que o governo chegou a suspender após a própria Justiça Federal americana bloquear o projeto em maio.

— Eu adoro essa ideia (o fundo), porque gente como vocês, essa imprensa mentirosa e corrupta, esses jornalistas sem escrúpulos que apoiam um idiota como o Biden... destruíram vidas. Mandaram para a prisão pessoas que não fizeram nada de errado — afirmou Trump durante a gravação.

Trump também alegou, sem apresentar provas, que as eleições para o governo da Califórnia estão sendo fraudadas e afirmou que as eleições norte-americanas de 2020, quando o republicano perdeu para Joe Biden, também teriam sido fraudulentas. Foi nesta hora que, questionado por provas, ele se irritou e deixou a entrevista.

— Não há provas do que o senhor está dizendo — rebateu a jornalista.

— Tudo o que preciso fazer é olhar [...] Ou você é corrupta ou é estúpida — retrucou o presidente.