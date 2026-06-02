Três observatórios de turismo do RS participam de encontro da rede brasileira

Evento ocorreu em Macapá (AP). Setur / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Três observatórios de turismo do RS participaram, entre quinta-feira (28) e domingo (31), do 10º Encontro da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo (RBOT), em Macapá (AP). O evento reuniu representantes de mais de 60 observatórios de todo o país para debater pesquisas, metodologias e estratégias voltadas ao fortalecimento da inteligência turística brasileira.

Representaram o Estado o Observatório Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul, vinculado à Secretaria de Turismo do Estado (Setur), o Observatório de Turismo de Gramado, da Secretaria Municipal de Turismo de Gramado, e o Observatório de Turismo da Quarta Colônia, desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e o Instituto Federal Farroupilha (IFFar).

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O Observatório de Turismo de Gramado conduziu um painel sobre boas práticas na utilização de ferramentas de big data para monitoramento do fluxo turístico. A apresentação teve como foco a experiência do município com a plataforma Claro Geodata e contou com a participação de representantes da própria empresa e do Observatório do Turismo Carioca, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro, que também utiliza a ferramenta.

O Observatório Estadual de Turismo participou do Rio Grande do Sul na sessão de encerramento do encontro. O órgão foi responsável pela mediação do painel que debateu os desafios e oportunidades do trabalho em rede na área de observação turística.

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De acordo com a Setur, a participação dos observatórios gaúchos no encontro reafirma o protagonismo do Estado na construção de políticas públicas baseadas em dados, pesquisa e inovação, fortalecendo a posição do Estado entre as principais referências brasileiras em inteligência turística.