Tragédias naturais revelam a pequenez humana diante da fúria da Terra

La Guaira e Caracas foram as áreas mais atingidas pelo tremor na Venezuela. FEDERICO PARRA / AFP

Diante da destruição provocada por um terremoto, como o que atingiu a Venezuela na quinta-feira (25), a comparação com um cenário de guerra é quase inevitável. Já cobri, como jornalista, os dois tipos de tragédia — as produzidas pelas bombas e as provocadas pela natureza — e garanto: são experiências profundamente diferentes.

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Em quase 30 anos percorrendo zonas de desastre, os cenários mais devastadores que testemunhei foram desenhados pela força descomunal da natureza.

No Haiti, em 2010, havia mais de 300 mil mortos. Corpos espalhados pelas ruas e soterrados sob edifícios que pareciam ter sido esmagados pelos pés de um gigante. Eram tantos cadáveres se decompondo sob o sol impiedoso do Caribe que, em determinado momento, as autoridades simplesmente deixaram de contabilizá-los. Restava recolhê-los com retroescavadeiras, acomodá-los na caçamba de caminhões e levá-los para valas comuns. Não havia tempo para despedidas.

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No terremoto que atingiu o Peru, em 2007, vi velórios sendo realizados nos bancos das praças. As famílias colocavam ali o caixão de seus parentes, faziam uma última oração e, pouco depois, um caminhão levava o féretro para o cemitério. Também vi pessoas se despedindo de seus mortos diante da única fachada que permanecera de pé da antiga casa da família.

Tudo isso impressiona. Mas há uma cena no vilarejo de Pisco, epicentro daquele terremoto, que, frequentemente, aparece em meus pesadelos. Na madrugada, enquanto acompanhava, na praça central, o resgate em uma igreja desabada, os bombeiros começaram a retirar imagens sacras de Jesus Cristo sem a cabeça, Nossa Senhora sem os braços e outros ícones sacros despedaçados. As imagens foram perfiladas lado a lado no jardim. Os fachos das lanternas iluminavam as peças. Ah, aqueles santos me perseguem ainda hoje...

A Venezuela deste junho de 2026 já produz cenas semelhantes. Com equipes de resgate insuficientes, voluntários escavam concreto com as próprias mãos na esperança de encontrar sobreviventes. Em suas mensagens ao mundo, poderiam estar pedindo sensores de última geração, drones ou inteligência artificial. Pedem marretas. Pedem martelos.

Seria tentador - e já ouvi esse comentário por aí - atribuir o grande número de mortos venezuelanos às péssimas condições das residências em La Guaira, o Estado venezuelano mais atingido e lar de meio milhão de pessoas. Mas um olhar mais apurado verá que não foram apenas casebres que desabaram. Hotéis inteiros da faixa litorânea, com piscina, spa e terraço nobre, viraram pó.

É claro que um terremoto no Japão produz consequências diferentes de um terremoto no Haiti ou na Venezuela. A qualidade das construções salva milhares de vidas. Mas ela não explica tudo. A profundidade do sismo, sua magnitude, a proximidade do epicentro e as características geológicas também determinam o tamanho da tragédia.