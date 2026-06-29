Tradicional campanha da comunidade judaica para arrecadar agasalhos conta, este ano, com pontos de coleta

Tradicional evento reúne comunidade para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Divulgação / Firs

A campanha da comunidade judaica para arrecadar roupas de inverno, cobertores e calçados destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social já está na rua. Desta vez, o Iom Mitzvah está com formato diferente.

Neste ano, a passagem dos caminhões pelos bairros será no dia 12 de julho. Mas, a fim de ampliar o alcance da iniciativa e facilitar a participação da população, haverá pontos de coleta espalhados pela cidade.

Condomínios, empresas e instituições podem se cadastrar para receber doações e fazer parte da campanha. Também estão sendo cadastrados "embaixadores", ou seja pessoas dispostas a mobilizar amigos, familiares, colegas e suas comunidades para arrecadar doações.

— Acreditamos que a solidariedade se fortalece quando mais pessoas participam. O novo formato do Iom Mitzvah busca justamente ampliar essa rede e permitir que cada pessoa possa contribuir da forma que estiver a seu alcance — afirma a presidente da Federação Israelita do RS, Daniela Russowsky Raad.

Interessados em abrir espaço como ponto de arrecadação ou para atuar como "embaixador" devem se inscrever neste link.

A campanha inspira-se no conceito judaico de mitzvah, uma boa ação realizada com propósito e responsabilidade.

Em 2025, o Iom Mitzvah arrecadou meia tonelada de alimentos e cerca de 300 caixas de roupas e cobertores. A mobilização à época contou com oito caminhões circulando pela cidade e mais de 200 voluntários ajudando na triagem e recolhimento das doações.