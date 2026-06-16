Sobrevivente do Holocausto tem história narrada em livro sob a perspectiva de sua boneca de pano

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O jornalista gaúcho Salus Loch está prestes a lançar a sua mais nova obra. Trata-se do livro "Pitzi: A testemunha de pano", que resgata a história de Hannah Charlier — sobrevivente do Holocausto que, após ficar órfã aos dois meses de vida, passou a infância protegida no silêncio de um mosteiro jesuíta na Bélgica.
A obra será lançada na Sala da Música do Multipalco do Theatro São Pedro no próximo domingo (21) e contará com a participação de Hannah.
O romance histórico narra a trajetória da sobrevivente sob a perspectiva sensível de sua boneca de pano. O encontro terá a mediação de Juliana Tonin, doutora em Comunicação com pós-doutorado em Sociologia da Infância pela Paris V Sorbonne, e contará com o apoio de diversas instituições de preservação histórica e cultural.
Na ocasião, também haverá o pré-lançamento da exposição "SHOÁ - Como foi humanamente possível?", produzida pelo Yad Vashem (Jerusalém), cuja abertura ocorrerá no dia 20 de julho, no Instituto Marc Chagall.
O evento é gratuito e precisa de inscrição por meio do link.