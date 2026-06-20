Sinal 4G chegou a mais de 270 localidades rurais do RS nos últimos três anos

No Brasil, a expansão atingiu 2.902 localidades. Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Mais de 270 localidades rurais em 161 cidades do Rio Grande do Sul foram contempladas com sinal 4G nos últimos três anos. A expansão, liderada pelo Ministério das Comunicações (MCom), tem como foco regiões que antes não contavam com banda larga móvel e que agora passam a dispor de telefonia e de serviços digitais.

As cidades gaúchas que tiveram áreas rurais contempladas são: Água Santa, Ajuricaba, Alecrim, Alegria, Alpestre, Alto Alegre, Amaral Ferrador, Ametista do Sul, Antônio Prado, Aratiba, Arroio do Padre, Arroio do Tigre, Arroio Grande, Bagé, Barão de Cotegipe, Barracão, Bento Gonçalves, Boa Vista do Buricá, Boa Vista do Cadeado, Bom Jesus, Bozano, Braga, Cachoeira do Sul, Camaquã, Cambará do Sul, Campestre da Serra, Campo Novo, Campos Borges, Candelária, Candiota, Canguçu, Carazinho, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Centenário, Cerro Grande do Sul, Cerro Largo, Chapada, Constantina, Coqueiros do Sul, Coronel Bicaco, Cotiporã, Crissiumal, Dom Pedro de Alcântara, Doutor Maurício Cardoso, Encantado, Encruzilhada do Sul, Erechim, Erval Grande, Erval Seco, Esmeralda, Estação, Estrela Velha, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Fontoura Xavier, Fortaleza dos Valos, Garibaldi, Gaurama, General Câmara, Gentil, Getúlio Vargas, Herval, Horizontina, Ibiraiaras, Ijuí, Imigrante, Itaqui, Itati, Jacutinga, Jaquirana, Jóia, Júlio de Castilhos, Lagoa dos Três Cantos, Lagoa Vermelha, Maçambara, Machadinho, Mampituba, Marau, Marcelino Ramos, Marques de Souza, Mata, Mato Castelhano, Miraguaí, Monte Alegre dos Campos, Montenegro, Morrinhos do Sul, Mostardas, Muitos Capões, Nova Petrópolis, Nova Prata, Nova Santa Rita, Osório, Palmares do Sul, Passa Sete, Passo Fundo, Pelotas, Piratini, Planalto, Pontão, Porto Lucena, Progresso, Quinze de Novembro, Redentora, Restinga Sêca, Rio Grande, Rodeio Bonito, Rolador, Rolante, Ronda Alta, Roque Gonzales, Sagrada Família, Salto do Jacuí, Salvador do Sul, Sananduva, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, Santo Antônio das Missões, Santo Cristo, São Francisco de Assis, São Francisco de Paula, São Gabriel, São Jerônimo, São João do Polêsine, São José do Ouro, São José dos Ausentes, São Lourenço do Sul, São Luiz Gonzaga, São Marcos, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Pedro do Sul, São Sepé, Sarandi, Seberi, Segredo, Selbach, Sertão, Sertão Santana, Severiano de Almeida, Soledade, Tapejara, Taquara, Tavares, Teutônia, Tiradentes do Sul, Três Arroios, Três Cachoeiras, Três de Maio, Triunfo, Tunas, Tupanciretã, Tupandi, Vacaria, Vale do Sol, Vale Real, Venâncio Aires e Vera Cruz.

No Brasil, a expansão atingiu 2.902 localidades. O Nordeste lidera o avanço do 4G no campo, com 956 áreas conectadas desde 2023. O Sudeste vem logo na sequência, com 749; seguido pelo Sul, em terceiro lugar, com 571. O Norte ocupa a quarta posição, com 426, e o Centro-Oeste fecha a lista com 200 áreas rurais atendidas pela tecnologia.

Como funciona

Para que o sinal 4G chegue a uma comunidade rural, o processo envolve desde a definição do local adequado e o cumprimento de etapas administrativas até a construção física da infraestrutura móvel.

As fases iniciais incluem autorizações para o uso da radiofrequência, o licenciamento da estação com as coordenadas geográficas exatas para a instalação da torre e a obtenção de licenças ambientais municipais. Somente após essa validação a estrutura é erguida, podendo chegar a quase 32 metros de altura para ampliar o alcance do sinal.

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A expansão do 4G integra um conjunto de políticas públicas de telecomunicações que engloba os compromissos assumidos pelas operadoras no leilão do 5G. Além disso, ações coordenadas pelo Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired) — que atua para garantir o uso eficiente do espectro de radiofrequência — têm acelerado a chegada da conectividade a regiões remotas.