Semana de Ação Climática em Porto Alegre está com inscrições abertas

Evento global, a Semana de Ação Climática terá sua primeira edição em Porto Alegre, entre os dias 20 e 26 de julho. As inscrições estão abertas (veja aqui).
Organizações, coletivos, universidades e iniciativas independentes são bem-vindas. A proposta é construir uma agenda diversa e centralizada, alinhada aos temas da COP30, realizada em Belém, em novembro de 2025. Haverá atividades, como debates, oficinas, ações comunitárias, eventos culturais, aulas abertas e iniciativas de inovação.
As inscrições vão até 5 de julho. Com o evento, Porto Alegre se conecta à rede global de Climate Action Weeks, que relaciona territórios, cidades, governos, empresas, sociedades civis e redes internacionais. Outras ações do tipo ocorrem em Londres, Bangcoc, Sydney, Dublin e Baku, buscando transformar agendas climáticas em mobilização pública e implementação.
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