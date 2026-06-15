Sem acordo sobre o Líbano, não haverá paz entre EUA e o Irã

Um incêndio é visto em um prédio após um ataque aéreo israelense no bairro de Haret Hreik no sul de Beirute. - / AFP

Se o conflito entre Israel e Hezbollah, no Líbano, não terminar, significará, na prática, que a guerra entre Estados Unidos e Irã tampouco estará encerrada, a despeito do acordo anunciado em Genebra entre americanos e iranianos. Nesta segunda-feira (15), o governo de Israel afirmou que suas tropas permanecerão por tempo indeterminado em áreas ocupadas do sul do Líbano.

Esse front é decisivo para qualquer tentativa séria de paz duradoura no Oriente Médio. O Hezbollah constitui o principal instrumento de projeção de poder do Irã na fronteira norte de Israel. Financiado, treinado e armado por Teerã, o grupo ocupa uma posição singular. É, ao mesmo tempo, partido político legalizado, força social relevante dentro do sistema libanês e organização armada com capacidade militar superior à de muitos exércitos nacionais. Para os aiatolás, trata-se de um elemento central do chamado "arco da resistência", que tem ainda como proxies o Hamas e os Houthis. Para Israel, por outro lado, a presença do Hezbollah ao longo da fronteira representa uma ameaça permanente à segurança de seu território.

É por isso que o sul do Líbano se tornou uma zona-tampão. Para Israel a permanência de tropas na área impede que o Hezbollah volte a instalar infraestrutura militar próxima à fronteira. O problema é que essa lógica alimenta um círculo vicioso: quanto mais prolongada a ocupação, maior a narrativa de resistência utilizada pelo grupo extremista; quanto mais fortalecido o discurso da resistência, mais difícil se torna qualquer retirada israelense.

O conflito entre Israel e Hezbollah tem vida própria. Embora esteja conectado à rivalidade entre Irã e Israel, não depende exclusivamente dela - daí a dificuldade de Donald Trump em influenciar o governo israelense e seu aliado Benjamin Netanyahu, que enfrenta eleições em outubro e cuja questão da segurança de Israel é principal bandeira.

Após os ataques do Hamas em outubro de 2023, o Hezbollah abriu uma frente de combate em apoio aos palestinos. Israel respondeu com uma campanha militar de grande escala no território libanês.

Mas a raiz do problema é ainda mais antiga. Ela remonta à criação do Estado de Israel, em 1948, ao fluxo de refugiados palestinos para o Líbano, ao surgimento de organizações armadas palestinas e às sucessivas intervenções militares israelenses no país. O próprio Hezbollah nasceu na esteira da invasão israelense de 1982 e da guerra civil libanesa. Ou seja, não se trata apenas de um capítulo da atual crise regional, mas de um conflito acumulado ao longo de décadas.

Voltando aos dias atuais, fontes ligadas ao governo americano afirmam que o acordo de Genebra se refere essencialmente ao confronto direto entre Estados Unidos e Irã. Já autoridades iranianas sustentam que o pacto prevê o encerramento das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano.

Não haverá paz sem o Líbano. Se o Hezbollah continuar combatendo Israel, o Irã continuará exercendo influência militar indireta sobre o conflito. E, se Israel mantiver operações em território libanês, a tensão entre iranianos e americanos permanecerá latente, independentemente do que estiver escrito em qualquer documento diplomático.