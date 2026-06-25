São Borja e Taquari recebem recursos do Iphan para preservar memória de ex-presidentes

João Goulart, Artur da Costa e Silva e Getúlio Vargas. Agência RBS / Acervo DAC/AL-RS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Três instituições do Rio Grande do Sul serão contempladas por um edital do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O objetivo é financiar projetos voltados à preservação, organização e extroversão dos acervos documentais privados de ex-presidentes da República: duas delas ficam em São Borja e uma em Taquari.

Ao todo, 18 propostas foram selecionadas em todo o Brasil. O investimento total será de R$ 30 milhões, com valores variando para cada entidade e contratos com vigência de 12 a 18 meses.

O município de São Borja teve duas propostas habilitadas: uma do Memorial Casa João Goulart e outra do Museu Getúlio Vargas — espaços dedicados à preservação da memória dos dois ex-presidentes nascidos na cidade. Cada um desses projetos prevê o recebimento de R$ 1,2 milhão. Em nota, o Iphan explicou que as propostas ainda passarão pelas etapas administrativas necessárias antes da assinatura dos convênios.