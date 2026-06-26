Saiba o que Brasil está enviando de ajuda humanitária para a Venezuela

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O governo brasileiro enviou, nesta sexta-feira (26), uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para integrar a missão humanitária de apoio à Venezuela após os terremotos registrados na última terça-feira (23). O KC-390 Millennium partiu da Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos (SP), e tem como destino a Base Militar da Força Aérea Venezuelana El Libertador, em Maracay, na Venezuela.
Estão sendo transportados:
- 36 bombeiros, incluindo militares de São Paulo, Minas Gerais e Paraná;
- Seis cães de busca das corporações;
- Quatro integrantes da Defesa Civil;
- Quatro especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);
- 12 toneladas de material de apoio.
A missão contará com uma equipe de Busca e Resgate Urbano de nível pesado. A mobilização brasileira é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE), e integra o esforço internacional de resposta à emergência humanitária no país vizinho.
Outras atividades da FAB
O mesmo KC-390 Millennium do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) – Esquadrão Zeus – havia sido empregado recentemente, por uma semana, em missão de ajuda humanitária na Bolívia antes de ser acionado para apoiar a Venezuela.
Projetada para operar em diferentes ambientes, a aeronave tem sido empregada com frequência em missões de ajuda humanitária, transporte logístico e apoio à Defesa Civil, tanto no Brasil quanto no Exterior.