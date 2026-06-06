RS participa de convenção internacional das Câmaras de Comércio Italianas em Gênova

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul (CCIRS) participará da 35ª Convenção Mundial das Câmaras de Comércio Italianas no Exterior (CCIE). O evento internacional ocorrerá entre os dias 13 e 15 de junho, em Gênova, na Itália.
O encontro reunirá mais de 200 delegados de diferentes países para debater internacionalização, fortalecimento do conceito Made in Italy e as novas dinâmicas do comércio internacional.
O Estado será representado pelo presidente da CCIRS, Erasmo Carlos Battistella, e pelo diretor-executivo da Câmara, Filippo Mariani. A participação reforça o movimento de aproximação internacional liderado pela entidade.
A convenção mundial reúne representantes de 86 câmaras de comércio italianas no exterior, presentes em 63 países, formando uma das principais redes internacionais de promoção econômica vinculadas à Itália. A programação inclui sessões plenárias, reuniões institucionais, visitas técnicas, encontros de relacionamento e agendas voltadas à geração de negócios e atração de investimentos.
O ponto alto da convenção será na manhã do dia 15 de junho, com um congresso dedicado às novas rotas do comércio internacional, realizado no Palazzo della Borsa Valori, edifício histórico de Gênova. À tarde, empresários italianos e representantes das câmaras participarão de encontros de negócios no Palazzo Tobia Pallavicino, sede da Câmara de Comércio de Gênova.