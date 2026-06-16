RS é escolhido para sediar Encontro das Câmaras de Comércio Italianas da América Latina em 2028

Erasmo Carlos Battistella (D), presidente da CCIRS, e Filippo Mariani (E), diretor-executivo. CCIRS / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul será sede, em 2028, do Encontro das Câmaras de Comércio Italianas da América Latina (Área LATAM). O evento é uma das principais agendas de integração da rede de câmaras italianas no mundo. O anúncio foi realizado durante a 35ª Convenção Mundial das Câmaras de Comércio Italianas no Exterior, que se encerrou nesta semana em Gênova, na Itália.

A definição da cidade-sede ocorrerá nos próximos meses, com Porto Alegre e os municípios da Serra despontando como as principais alternativas para receber o evento. A candidatura gaúcha foi apresentada pela Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul (CCIRS) e recebeu o apoio da rede internacional.

Para o presidente da CCIRS, Erasmo Carlos Battistella, a escolha representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela entidade nos últimos anos para fortalecer as relações econômicas, institucionais e culturais entre Brasil e Itália.

Além da confirmação do encontro de 2028 no Rio Grande do Sul, a convenção debateu estratégias para ampliar a competitividade das empresas italianas no Exterior, fortalecer o comércio internacional e ampliar a presença dos negócios italianos nos mercados externos por meio da atuação integrada da rede mundial das câmaras.

A programação também contou com encontros de negócios, rodadas de relacionamento institucional e reuniões entre representantes das diferentes câmaras, criando oportunidades para novas parcerias, investimentos e cooperação entre empresas e instituições de diversos países.