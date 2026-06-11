Representantes de projeto de hubs comunitários de Porto Alegre participam de conferência sobre clima na Alemanha

Sarah Ramos e Maria Eduarda Pacheco foram selecionadas para participar da Conferência de Bonn. Sarah Ramos / Arquivo Pessoal

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Duas representantes de um projeto social do Morro da Cruz, em Porto Alegre, estão participando de uma missão internacional na Alemanha. Trata-se de Sarah Ramos e Maria Eduarda Pacheco, que foram selecionadas para participar da Conferência de Bonn, tradicional evento que antecede as Conferências do Clima — ou seja, esta é uma iniciativa preparatória para a COP31, a conferência que será realizada neste ano na Turquia.

As duas jovens participam do Formô Hub, um dos primeiros projetos-piloto apoiados pela prefeitura de Porto Alegre, por meio do Gabinete de Inovação, desde 2024, para fomentar hubs comunitários de inovação, iniciativa que ajudou a impulsionar a política dos Territórios Inovadores. A região recebeu ações de inclusão digital, como a disponibilização de Wi-Fi gratuito para a comunidade.

Sarah Ramos de Ávila, gestora de inovação e economia criativa do Formô Hub, já participou das edições da COP29 e COP30 como palestrante e apresentadora de projetos. Entre os destaques de sua atuação está a coprodução de um projeto de realidade virtual selecionado pela Universidade das Nações Unidas (UNU) para exibição na Zona Azul da COP, espaço oficial das negociações climáticas da ONU.

Já Maria Eduarda Pacheco é participante ativa das ações do Formô, liderança de cultura do Global Shapers e integrante do Empoderadas.

O evento em Bonn trata-se da sessão dos Órgãos Subsidiários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (SB64), uma das mais importantes conferências técnicas do clima do mundo, e reunirá lideranças de diversos países para discutir soluções inovadoras para os desafios climáticos e o desenvolvimento sustentável.