Relatório mostra como cidades brasileiras estão se preparando para o calor extremo; veja a situação de seis municípios do RS

Os dados são da iniciativa Beat the Heat (chamada em português de "Mutirão Contra o Calor Extremo"). Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um levantamento inédito mostra que a maioria das 53 cidades brasileiras que participam de uma iniciativa internacional de combate ao calor extremo enxerga o fenômeno como um risco crítico para a população e para os sistemas urbanos. Entre elas, seis ficam no Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Gravataí, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, São Lourenço do Sul e Balneário Pinhal.

Os dados são da iniciativa Beat the Heat (chamada em português de "Mutirão Contra o Calor Extremo"), que faz parte da Agenda de Ação Climática Global e foi lançada em uma parceria entre a presidência da COP30 e a ONU, líder da Coalizão pelo Resfriamento. Atualmente, o projeto reúne mais de 250 cidades no mundo.

De acordo com a coordenação da COP30, o calor extremo não se resume a "um dia muito quente". Ele ocorre quando, por dois ou mais dias seguidos, o calor acumulado durante o período diurno não é dissipado à noite.

A pesquisa aponta que, nessas 53 cidades no Brasil, 93% dos entrevistados classificam o calor extremo como relevante e 68% o colocam entre os três maiores desafios locais. Porém, esse reconhecimento ainda não se traduz em capacidade de resposta, já que a maioria das cidades está em fases iniciais de planejamento.

O levantamento, que cobre municípios de todos os portes e regiões do país, também indica um cenário de vulnerabilidade: 66% das cidades brasileiras ainda não iniciaram ou estão apenas começando seus planos de ação, e 75% não utilizam dados de forma estruturada para tomar decisões.

Confira como as cidades gaúchas estão lidando com o calor extremo

Das seis cidades, Porto Alegre, Gravataí, Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio elencam o calor extremo como prioridade máxima na pauta ambiental. São Lourenço e Balneário Pinhal colocam como prioridades, embora fora das três principais pautas da gestão.

Todas as cidades implementam medidas de infraestrutura verde para diminuir o calor, como árvores, parques, corredores verdes, zonas úmidas, corpos d'água entre outras soluções baseadas na natureza.

Veja abaixo o detalhamento de cada cidade:

Porto Alegre

A Capital elenca o calor extremo como um dos principais riscos climáticos. Diferentemente de outras cidades gaúchas, Porto Alegre conta com um Plano de Ação Contra o Calor já desenvolvido, cujas diretrizes foram integradas aos planos locais de clima, energia, transporte, resiliência e ao próprio Plano Diretor.

Segundo a prefeitura, os dados meteorológicos e de temperatura são ativamente utilizados para o planejamento urbano e a gestão de risco.

Ações implementadas:

infraestruturas verdes e azuis

medidas de resfriamento passivo em edificações (telhados frios, sombreamento, ventilação natural — em edifícios novos ou existentes)

políticas e códigos que promovem o design resiliente ao calor (normas de planejamento, diretrizes de construção, padrões de projeto)

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Gravataí

Na Região Metropolitana, a cidade coloca o calor extremo como prioridade máxima. O município afirma que o seu Plano de Ação Contra o Calor está em fase de planejamento, iniciando o mapeamento das ilhas de calor urbano.

Ações implementadas:

infraestruturas verdes e azuis

desenho urbano responsivo ao calor (redesenho das ruas, passarelas sombreadas, calçadas frescas, praças redesenhadas)

programas de modernização (retrofit) de prédios públicos e diretrizes para design resiliente

Cruzeiro do Sul

No Vale do Taquari, o município também coloca o calor extremo entre as três principais prioridades ambientais. A cidade ainda não conta com um plano de ação estruturado e informou que os dados básicos de temperatura estão disponíveis, mas ainda não estão prontos para subsidiar a tomada de decisões.

Ações implementadas:

infraestrutura verde e azul

desenho urbano responsivo ao calor

intervenções em espaços públicos

Arroio do Meio

Assim como Cruzeiro do Sul, o município do Vale do Taquari coloca o calor extremo como prioridade máxima, mas ainda não possui um Plano de Ação Contra o Calor formatado. Entretanto, segundo a prefeitura, estão buscando recursos para colocar em prática ações no setor.

Ações implementadas:

infraestrutura verde e azul

desenho urbano responsivo ao calor

intervenções em espaços públicos (como arborização e parques verdes)

São Lourenço do Sul

Para a cidade da região Sul, o calor extremo é considerado um risco importante, mas não está no "top 3" das prioridades locais. O município não conta, atualmente, com trabalho formal de mapeamento ou planejamento relacionado ao calor urbano, e a prefeitura não dispõe de dados térmicos específicos. A prefeitura lembrou, à coluna, que a cidade não enfrenta, de forma recorrente, situações caracterizadas como calor extremo que demandem políticas públicas específicas para esse fenômeno.

Ações implementadas:

uso de infraestrutura verde e azul para a mitigação do calor

Balneário Pinhal

No Litoral Norte, o município também elenca o calor extremo como uma de suas prioridades, embora fora das três principais. Assim como São Lourenço do Sul, a cidade não realiza mapeamento formal ou planejamento voltado ao calor urbano e carece de dados específicos.

Ações implementadas: