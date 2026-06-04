Relatório aponta que 97 dos 104 jogos da Copa devem sofrer impactos das mudanças climáticas

Copa do Mundo inicia no dia 11 de junho. Jewel SAMAD / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

As mudanças climáticas também estão impactando os jogos da Copa do Mundo de 2026. Um levantamento feito pela organização Climate Central aponta que o aumento das temperaturas pode prejudicar o desempenho dos jogadores em 97 das 104 partidas do torneio, disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

De acordo com o estudo, há grandes chances de as temperaturas ultrapassarem os 28 °C, patamar associado pela literatura científica à redução da frequência de sprints (arrancadas de alta velocidade), da distância percorrida em campo e da capacidade de recuperação dos atletas. Segundo os pesquisadores, o calor excessivo afeta diretamente o ritmo dos confrontos, as estratégias adotadas pelas comissões técnicas e a qualidade técnica do espetáculo.

A análise mostra que quase metade dos jogos do calendário tem pelo menos 50% de chance de ocorrer sob condições capazes de comprometer o rendimento físico. Em 26 confrontos, a crise climática aumentou esse risco em pelo menos 10 pontos percentuais.

O jogo com maior probabilidade de impacto severo está marcado para o dia 26 de junho, quando Uruguai e Espanha se enfrentam em Guadalajara, no México. Lá, a chance de a partida ser disputada sob temperaturas acima de 28 °C chega a 70%.

Riscos à saúde e jogos "inseguros"

O relatório sugere que o impacto do aquecimento global já não se limita à saúde dos atletas, mas molda a dinâmica do próprio futebol. Ainda em maio, uma análise da World Weather Attribution (WWA) concluiu que cerca de um quarto das partidas poderá ocorrer sob níveis de calor que exigem medidas de proteção ambiental e médica aos atletas.

O estudo da WWA alerta que aproximadamente cinco partidas correm o risco de serem disputadas sob condições classificadas como inseguras para a prática esportiva pela Federação Internacional das Associações de Futebolistas Profissionais (FIFPRO) — o sindicato global dos jogadores. Essa lista de alerta máximo inclui jogos em sedes como Miami, Kansas City, Nova York e Filadélfia.

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