Reforma do Teatro Dante Barone deve ser concluída nesta semana; saiba o que foi feito

Reforma foi iniciada em 2024. Rodrigo Rodrigues / ALRS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Porto Alegre volta a contar, a partir de 19 de junho, com um dos seus mais tradicionais palcos culturais e políticos. O Teatro Dante Barone, localizado na Assembleia Legislativa, será reinaugurado após uma reforma que se estendeu por quase dois anos. A estrutura ficará pronta até a sexta-feira (12), entrando na reta final com os serviços de limpeza para o evento de reabertura.

Essa é a maior intervenção no local desde a inauguração, em 1970. Segundo o superintendente administrativo e financeiro da Assembleia, Carlos Cogo, a obra está 99% concluída.

— Está na fase final de limpeza geral da obra, de arremates finos — explicou.

As melhorias incluem:

Atualização dos sistemas de som, iluminação e climatização;

Restauração do palco;

Instalação de modernos equipamentos de segurança;

Substituição das poltronas;

Ampliação da acessibilidade, com equipamentos adaptados e banheiros para pessoas com deficiência (PCD);

Ampliação da capacidade de público, de 540 para mais de 600 lugares.

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A reforma, com investimento de cerca de R$ 23 milhões, renovou toda a estrutura interna, preservando apenas o conceito arquitetônico original.

— Mantivemos a base acústica, formada pelos ripados de jacarandá. Essa madeira é hoje protegida, então reutilizamos os elementos originais e completamos com materiais modernos — detalhou o superintendente.

Novo espaço

Segundo Cogo, o teatro estará disponível para apresentações artísticas, shows, musicais, palestras e eventos políticos. Na cerimônia de reinauguração, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) fará um concerto utilizando o piano da Assembleia, que também foi restaurado durante o período de obras.