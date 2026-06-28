Quem são os dois brasileiros mortos no terremoto na Venezuela

Vanessa e Romildo, os dois brasileiros mortos na tragédia de quarta-feira (24). Reprodução

O número de mortos no terremoto que devastou boa parte da região norte da Venezuela subiu para 1,5 mil neste final de semana. O tremor foi na quarta-feira (24) e já no dia seguinte o Itamaraty informou que havia dois brasileiros entre as vítimas fatais, embora não tenha divulgado seus nomes.

Tratam-se de Vanessa Zacarias da Silva, 44 anos, e Romildo Batista de Lima, 69 anos. Os familiares confirmaram as identidades.

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Vanessa era modelo e estava havia apenas dois meses na Venezuela com o namorado, que é natural do país. Ela vivia em La Guaira, a região costeira onde fica o Aeroporto Simón Bolívar, que serve a Caracas. A região foi a mais atingida pelo terremoto e foi convertida em zona de devastação.

Natural de Brasília, Vanessa morou em Gama, no Distrito Federal, onde tem uma filha. O namorado da brasileira teria sobrevivido e estaria em um hospital recebendo tratamento médico.

O outro brasileiro cuja morte foi confirmada é Romildo Batista de Lima, pastor e morador de Uberlândia (MG). Nascido em Chapada de Minas, também em Minas Gerais, ele estava a passeio, visitando a esposa, Carlha Nacaird, que é venezuelana e fez aniversário no último dia 21. A mulher sobreviveu ao terremoto e está hospitalizada. Romildo chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, provocados por uma parede que desabou.

As duas famílias tentam apoio do Itamaraty para trazer os corpos de volta ao Brasil.



