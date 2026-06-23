A eleição de Abelardo de la Espriella na Colômbia, no último domingo (21), e a apuração em andamento que decidirá se Keiko Fujimori ou Roberto Sánchez assumirão a presidência do Peru — após uma década de instabilidade no país —, trazem recados claros para o pleito eleitoral brasileiro. A coluna detalha ao menos quatro pontos de atenção para o Brasil.
Quais recados a Colômbia e o Peru dão para as eleições do Brasil? Veja o vídeo
Há, pelo menos, quatro pontos que merecem atenção para dos brasileiros que escolherão seus representantes