PT convida filiados a discutir discutir desafios da esquerda na América Latina, diante de vitórias da direita

No que pode ser interpretado como um alerta sobre os desafios enfrentados pela esquerda no continente, o PT da Capital está convidando filiados e amigos para discutir o tema em um Painel Aberto - Núcleo de Base Temático de Assuntos Internacionais.
O evento chama-se América Latina: considerações e debate. Será na próxima terça-feira (30) às 18h, no Centro Peruano de Porto Alegre (Rua Vieira de Castro, 133).
Em pouco mais de um ano, sete países da América Latina realizaram eleições presidenciais — e todos foram vencidos por candidatos de direita.