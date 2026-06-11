Projeto de R$ 5,8 milhões amplia três escolas infantis em Porto Alegre; duas já estão prontas

Escola Vila União, no Sarandi, é referência comunitária há mais de quatro décadas. Alma Mater / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Alma Mater, instituição que presta apoio a mães e crianças em situação de vulnerabilidade por meio de projetos de saúde e educação, concluiu mais uma etapa do Projeto Aurora Infraestrutura, voltado à ampliação e qualificação da educação infantil na Capital. Na fase atual, foram concluídas as obras em duas escolas, e uma terceira unidade entrou na reta final de execução.

Ao todo, o projeto contou com um investimento total de R$ 5,8 milhões, beneficiando 644 crianças e criando 361 novas vagas para atender à demanda reprimida da educação infantil em Porto Alegre. Desse total, R$ 5 milhões são fruto de uma doação do Instituto Ling.

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A Escola Favo de Mel, no bairro Sarandi, recebeu aporte de R$ 1,63 milhão. Após permanecer mais de 30 dias submersa durante a enchente de 2024, a instituição foi completamente reformada e teve sua capacidade ampliada, passando a atender 208 crianças.

A Escola Vila União, também no Sarandi, é referência comunitária há mais de quatro décadas, e recebeu R$ 776 mil em investimentos para qualificação da estrutura e uma ampliação que elevou sua capacidade para 192 crianças.

A Escola de Educação Infantil Brincando e Aprendendo, no bairro Navegantes, recebeu o maior aporte do projeto — R$ 3,42 milhões —, está em fase final de conclusão. No local, foi construída uma unidade totalmente nova que passará a atender 244 crianças, tornando-se uma referência para a comunidade.

Foco na liderança comunitária

De acordo com a organização do Instituto Alma Mater, o Projeto Aurora reflete uma escolha estratégica de investir em escolas comunitárias criadas e lideradas por mulheres que conhecem profundamente as realidades locais.

— Acreditamos que investir na primeira infância é uma das formas mais efetivas de transformar realidades. Cada nova vaga representa uma oportunidade para uma criança desenvolver seu potencial e para uma família construir um futuro melhor — destaca Fernanda Etchepare, presidente da Alma Mater.

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O Instituto Alma Mater já está em fase de desenvolvimento de três novos projetos educacionais e busca parceiros para ampliar essas oportunidades. Empresas e apoiadores interessados podem entrar em contato com a instituição para contribuir com as novas iniciativas.

Quem quiser doar pode entrar em contato: