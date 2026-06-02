Programa de descarte de medicamentos recolhe mais de 11 toneladas somente no início de 2026

Pontos de coleta ficam nas farmácias nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Panvel / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um estudo desenvolvido recentemente na Universidade de Iguaçu (Unig), no Rio de Janeiro, indica que o Brasil gera entre 10 mil e 28 mil toneladas de resíduos de medicamentos por ano. Pensando no impacto do descarte irregular desses itens, a Panvel mantém, desde 2010, o Programa Destino Certo, uma iniciativa de logística reversa voltada ao descarte ambientalmente adequado de medicamentos e suas embalagens, além de pilhas e baterias.

Apenas no ano passado, o volume total recolhido nos pontos de coleta das farmácias nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo chegou a 31,5 toneladas de resíduos destinados corretamente. Somente nos quatro primeiros meses de 2026, o volume coletado nas lojas atingiu 11,36 toneladas de resíduos, o que representa cerca de um terço do total registrado em 2025.

O programa recebe apenas medicamentos de uso doméstico. Não são aceitos resíduos provenientes de hospitais, clínicas, condomínios ou estabelecimentos comerciais similares, bem como materiais perfurocortantes, como agulhas e seringas.