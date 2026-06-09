Prefeitura retoma terceira de sete obras escolares paradas há mais de 10 anos

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A prefeitura de Porto Alegre retomou, na quarta-feira (9), a construção da terceira das sete escolas de educação infantil que estavam paralisadas há mais de 10 anos. Trata-se da Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Leopoldina II, localizada no bairro Jardim Leopoldina.
Com um investimento de mais de R$ 9 milhões, a unidade deve ficar pronta em até 12 meses e terá capacidade para atender 180 crianças em turno integral. As duas primeiras obras retomadas pelo município foram as escolas Moradas da Hípica (no bairro Hípica) e Raul Cauduro (no bairro Mário Quintana).
Outras quatro obras devem ser reiniciadas ainda neste ano:
- Colinas da Baltazar (Parque Santa Fé);
- Clara Nunes (entre Restinga e Lageado);
- Jardim Urubatã (Aberta dos Morros;
- Loteamento Ana Paula (Restinga).
As instituições integravam o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) e estavam abandonadas há uma década, devido à falta de repasses de verbas federais ou a problemas com as construtoras contratadas anteriormente.