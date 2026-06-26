Prédio abandonado de padaria atingida por incêndio no bairro Petrópolis virou ponto para usuários de drogas 

As ruínas do prédio onde ficava a padaria Petrópolis, na divisa dos bairros Jardim Botânico e Petrópolis, em Porto Alegre, atingida por um incêndio na madrugada de 5 de maio, se tornaram local frequentado por usuários de drogas.
Além disso, moradores da região estão incomodados com o abandono da área. Aos finais de semana, é comum observar pessoas furtando telhas e restos de ferro dos antigos estabelecimentos. O que sobrou das cortinas metálicas destruídas pelo fogo também foi surrupiado.
Do prédio, que além da padaria abrigava um chaveiro e uma lanchonete, restou apenas a fachada. Todo o resto foi destruído pelo fogo ou foi saqueado. No interior e nas calçadas é frequente visualizar ratos.
A coluna tentou contato com o proprietário do prédio, que era alugado pelos empresários, mas ele não respondeu até a publicação deste texto.
Em tempo: os proprietários da padaria irão reabrir o estabelecimento em nova sede, mais ampla e moderna, na Rua Barão do Amazonas, mais próximo à Avenida Protásio Alves.