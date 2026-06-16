Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela mesma universidade e mestre em Ciências da Comunicação pela Unisinos. Tem especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, em Direção Editorial, pela ESPM, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. É autor dos livros Guerras e Tormentas e Trem para a Ucrânia e coautor de A enchente de 24 – A história da maior tragédia climática de Porto Alegre (todos pela Editora Besouro Box). Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais, entre tragédias naturais, crises políticas e guerras. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política regional, nacional e internacional.

Nos passos do Reino Unido
Opinião

Por que o Brasil deveria proibir redes sociais para menores de 16 anos

Riscos da exposição precoce e intensa às redes sociais são amplamente documentados por pesquisadores, pediatras, psicólogos e autoridades de saúde

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS