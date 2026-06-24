Por que a Escócia, próxima adversária do Brasil na Copa, não é um Estado independente; veja o vídeo

Brasil enfrenta, nesta quarta-feira (24), a Escócia. Have a nice day / adobe.stock.com

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Depois de empatar com o Marrocos e vencer o Haiti, o Brasil enfrenta, nesta quarta-feira (24), a Escócia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A Escócia chama a atenção por ser costumeiramente confundida com a Inglaterra ou com o próprio Reino Unido. No entanto, trata-se de conceitos políticos e geográficos totalmente distintos.

Mas, afinal, de onde vem a confusão?

Reino Unido, Inglaterra e Grã-Bretanha — e ainda o País de Gales — são unidades geográficas e políticas distintas.

Reino Unido (Estado soberano): Oficialmente, o nome do país é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (em inglês, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). É a entidade política e jurídica soberana, governada pelo parlamento (e seu primeiro-ministro), em Londres, e que tem como monarca o rei Charles III. Geograficamente, é formado pela ilha principal, a Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte.

Oficialmente, o nome do país é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (em inglês, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). É a entidade política e jurídica soberana, governada pelo parlamento (e seu primeiro-ministro), em Londres, e que tem como monarca o rei Charles III. Geograficamente, é formado pela ilha principal, a Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte. Inglaterra (uma nação): é uma nação individual, com capital em Londres. No entanto, não é um Estado soberano independente (não tem cadeira própria na ONU, por exemplo), pois integra uma união maior, o Reino Unido.

é uma nação individual, com capital em Londres. No entanto, não é um Estado soberano independente (não tem cadeira própria na ONU, por exemplo), pois integra uma união maior, o Reino Unido. País de Gales (outra nação): é uma nação constituinte do Reino Unido, localizada na ilha da Grã-Bretanha. Sua capital é Cardiff. O país compartilha a ilha da Grã-Bretanha com a Inglaterra e a Escócia, possui o galês e o inglês como línguas oficiais, e destaca-se por sua herança celta.

é uma nação constituinte do Reino Unido, localizada na ilha da Grã-Bretanha. Sua capital é Cardiff. O país compartilha a ilha da Grã-Bretanha com a Inglaterra e a Escócia, possui o galês e o inglês como línguas oficiais, e destaca-se por sua herança celta. Grã-Bretanha (uma ilha): é um conceito puramente geográfico. Trata-se da maior ilha do arquipélago britânico, onde estão localizados três nações: Inglaterra, Escócia e País de Gales. Portanto, quem está na Escócia está na Grã-Bretanha, mas não está na Inglaterra.

Portanto, a Escócia é um dos quatro países constituintes do Reino Unido. E quem está na Escócia está na Grã-Bretanha, mas não está na Inglaterra.

E quais as principais características da Escócia?

Localizada no norte da ilha da Grã-Bretanha, a Escócia conta com 5,4 milhões de habitantes e quase 78 mil quilômetros quadrados. Sua economia é impulsionada principalmente pela exploração de petróleo e pelo turismo, setor que responde por 7% do PIB escocês.

A Escócia conta com elementos imortalizados em centenas de castelos. Chris Chambers / adobe.stock.com

Os principais atrativos do país estão ligados às suas belezas naturais e a sua forte identidade histórica e cultural. A Escócia conta com elementos imortalizados em centenas de castelos construídos sobre rochas vulcânicas ou à beira de lagos.

O mais famoso deles é o Castelo de Edimburgo, localizado na capital do país. A cidade é dividida entre a Old Town (área medieval) e a New Town (neoclássica e organizada). Já Glasgow, a maior cidade escocesa, funciona como o motor econômico e o polo cultural moderno do país.

Leia Mais A um ano de eleição presidencial, declarações políticas de Mbappé na Copa agitam cenário na França

Mundialmente conhecida no cinema, a cultura local tem como marcas registradas a gaita de fole e o kilt — a tradicional saia masculina que utiliza padrões de xadrez específicos (tartans) para representar historicamente os diferentes clãs ou famílias da região.

Curiosidades: