Pop Center investe em capacitação para aprimorar atendimento dos lojistas

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Pop Center, em Porto Alegre, promove nas próximas duas semanas capacitações voltadas aos lojistas. O objetivo é qualificar o atendimento ao público e incentivar uma nova cultura de relacionamento com os consumidores.
A primeira atividade ocorreu nesta terça-feira (9), com uma palestra ministrada por Kátia Costa, especialista em etiqueta corporativa. O encontro abordou práticas relacionadas à postura profissional, comunicação e estratégia de negócios.
Na próxima terça-feira (16), Carlos Frederico Schmaedecke, integrante do conselho diretivo da CDL Porto Alegre e ex-coordenador da campanha Liquida Porto Alegre, conduzirá a palestra Abordagem correta para aumentar suas vendas. O foco será a qualificação da abordagem comercial e o aprimoramento do atendimento.
A iniciativa, de acordo com a coordenação do Pop Center, busca reforçar a importância de estratégias mais acolhedoras, respeitosas e eficientes, contribuindo para uma experiência de compra cada vez mais positiva dentro do empreendimento.
A programação reúne especialistas que detalham desde técnicas de venda até a postura profissional no ambiente de trabalho. A proposta é conscientizar os empreendedores sobre o impacto que a forma de receber e atender os clientes tem na fidelização, na reputação dos negócios e nos resultados financeiros.