Plantio de árvores e doações de agasalho marcam lançamento de campanha de saúde em Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Academia Brasileira de Rinologia (ABR), em parceria com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), deu início, no último sábado (13), à campanha nacional “Respirar é Viver: um Futuro mais Verde”. A iniciativa leva em conta a chegada do inverno e, com ele, o aumento dos casos de alergias, rinite, sinusite e outras doenças respiratórias.
A campanha busca conscientizar a população sobre a importância da saúde respiratória e da preservação ambiental. No sábado, em Porto Alegre, foi realizada uma ação de plantio de árvores e arrecadação de agasalhos e cobertores — que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno — na Praça Berenice Baptista, também conhecida como Praça Paris, no bairro Glória.
Além das atividades ambientais e sociais, médicos especialistas estiveram à disposição para orientar o público sobre a prevenção de doenças respiratórias, a importância da respiração nasal adequada, os cuidados com alergias e os impactos da poluição na saúde.
Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), a campanha reforça uma mensagem simples e atual: cuidar do ar que respiramos é também cuidar das pessoas, das cidades e das futuras gerações.