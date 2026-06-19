Plano para transição energética nas regiões carboníferas prevê formação técnica, apoio a cadeias de vinho e azeite e fundo para captação de recursos

Usina de Candiota, a 400 quilômetros de Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As regiões carboníferas do Rio Grande do Sul incorporam, na prática, todos os desafios globais de equilibrar desenvolvimento econômico e ambiente, o que chamamos sustentabilidade.

Como o carvão é um combustível fóssil, que contribui para o aquecimento global, é necessário reduzir seu uso. Ao mesmo tempo, o fim dessa indústria transformaria municípios em cidades fantasmas ou criaria bolsões de pobreza.

A cadeia carbonífera em Candiota e no Baixo Jacuí gera mais de 3,2 mil empregos diretos e indiretos nessas regiões. No primeiro caso, os segmentos absorvem pouca mão de obra, mas induzem outras atividades econômicas.

Segundo dados do governo do Estado, a extração de carvão mineral e a geração de energia elétrica respondem por 28,8% dos empregos e resultam em 55,4% da massa salarial. No Baixo Jacuí, como as usinas termelétricas foram desativadas, a extração de carvão mineral responde por 0,5% dos empregos e por 0,6% da massa salarial total.

Pôr em marcha uma transição "justa" do carvão na direção de combustíveis renováveis é a única forma de assegurar que os impactos da mudança para uma economia de baixo carbono ocorram de forma equitativa e inclusiva. O foco deve estar nas pessoas, garantindo que trabalhadores e comunidades não sejam penalizados nessa jornada.

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Por isso, deve ser saudada a iniciativa do governo do Estado que, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), lançou, na quinta-feira (18), o "Plano de Transição Energética Justa para as Regiões Carboníferas do RS".

O projeto está estruturado em cinco eixos: energia, meio ambiente, pessoas, economia e governança.

Entre as propostas está instalação de sistemas fotovoltaicos e oferta de qualificação profissional. No eixo pessoas, a ideia é criar um instituto de formação técnica e inovação. Além disso, o plano prevê polos integrados de triagem e reciclagem de resíduos sólidos para, por exemplo, produção de biometano e biofertilizantes. Na economia, a aposta está na promoção das cadeias de vinho e azeite e no desenvolvimento das áreas de minerais críticos e estratégicos.

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Ainda está prevista a criação do Fundo Estadual de Transição Energética Justa (FETEJ-RS) para captação de recursos junto a fontes estaduais, nacionais e internacionais.

Não é fácil. Não é simples. E, sobretudo, não é rápido. O projeto está estruturado em três períodos temporais: entre 2026 e 2030, entre 2030 e 2040 e entre 2040 e 2050.