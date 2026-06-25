"Ouvir os pais procurando seus filhos foi desconcertante", diz jornalista venezuelana que está cobrindo o terremoto

A região com mais danos, de acordo com o governo venezuelano, foi o Estado de La Guaira. MANAURE QUINTERO / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Venezuela foi atingida por fortes terremotos na noite de quarta-feira (24). A região com mais danos, de acordo com o governo venezuelano, foi o Estado de La Guaira, a 40 minutos de Caracas. A capital também teve estruturas danificadas, com quedas de prédios relatadas.

A coluna conversou com a jornalista do jornal El Estímulo, Valentina Rivas, que está cobrindo a situação nas ruas de Caracas. Veja a entrevista completa após o vídeo.

Houve algum aviso por parte do governo para a ocorrência do terremoto?

Na verdade, não houve nenhuma advertência, de nenhum tipo. O sismo simplesmente aconteceu... Os sismos, porque foram dois seguidos. Já depois, na noite, foi que emitiram o primeiro balanço, quando confirmaram que havia 32 pessoas falecidas. Na Venezuela, é muito raro que haja um terremoto.

Leia Mais Venezuela corre o risco de se tornar um Estado colapsado como o Haiti depois do terremoto

Como está a comunicação do governo agora?

O governo, evidentemente, pôs as mãos (no trabalho). No entanto, acho que os que estão se movimentando mais, segundo o que vi, são as prefeituras, a Proteção Civil, por exemplo, de Chacao, que é o município mais afetado de Caracas. Estivemos atentos aos edifícios mais afetados nesse município, que caíram por completo. A Polícia Nacional e a Guarda Nacional também estavam. Ou seja, há um fluxo completo de funcionários, de autoridades policiais, nas zonas afetadas. Eu imagino que em La Guaira ocorre a mesma coisa, mas La Guaira não tem comunicação de nenhum tipo, mas sei que algumas autoridades chegaram lá.

Você está em Caracas. Sua residência foi afetada?

Não, minha residência não foi afetada. Ontem (quarta-feira, 24) à noite, as residências do Leste não tinham sido tão afetadas. No entanto, quando cruzamos algumas partes de Baruta, Chacao, aí sim havia destruição por completo. Chacao tem muitos edifícios velhos, dos anos 1950. Esses edifícios estão com a fachada no chão, há vidros por todas as partes, vizinhos nas praças dormindo porque não podiam voltar aos seus apartamentos. Dentro da minha residência, não houve nada, graças a Deus.

Leia Mais O que se sabe sobre o terremoto na Venezuela

Você está fazendo reportagens na rua. Como está o ambiente?

Em Chacao e São Bernardino, que também foi outra zona afetada, há muita destruição, muita gente na rua, com medo. Se eu pudesse dizer algo é que há muita gente com medo. Há pessoas dormindo fora de suas casas. Havia filas de carros com meninos dentro, tentando dormir com cobertores porque não querem voltar aos seus apartamentos, as réplicas muito fortes. Esta manhã, houve outra réplica e sentimos como se estivesse começando outro terremoto. Não estamos preparados para isso. Há muita incerteza. A Venezuela é um país que não tem insumos nos hospitais, nas clínicas, nos serviços de saúde. Então, como você vai lidar com uma catástrofe como essa? Isso é o que se estamos vendo nas ruas de Caracas. Há muita vontade de ajudar, porque o venezuelano é assim: ajuda, não importa com o que. Dá lugar para as pessoas ficarem, dá cobertas, dá comida, luz, água... Isso é o que estamos vendo nas ruas. Muita medo, muita incerteza, mas também muita vontade para ajudar.

O que mais te surpreendeu?

O que mais me surpreendeu foi o edifício La Petúnia (um importante complexo residencial e comercial), em Chacao que caiu completamente. Era um edifício de 13 andares, duas torres. A primeira foi derrubada. Ouvir os sobreviventes gritarem foi extremamente desconcertante. Ouvir os pais procurando seus filhos, porque muitos estudantes alugavam apartamentos ali. Então, havia muita gente jovem. Além disso, Chacao é uma zona muito central. Então, você fica próximo de qualquer universidade. Conversei com dois familiares de uma menina de 19 anos, estudante da UCB (Universidade Central da Venezuela), que estava entre os escombros, e me disseram: "Ela havia acabou de se mudar". Ninguém imaginava que isso ocorreria. Para mim, essa foi a imagem mais desconcertante.

Que tipo de ajuda solicitam?

Acho que as autoridades agora estão solicitando muitas ferramentas. Pude ver que gritavam "ferramentas, martelos" para poder abrir espaço para fazer galerias e encontrar pessoas soterradas. Elas também estão pedindo água potável. São famílias que perderam tudo, suas casas, absolutamente tudo: precisam de cobertores, roupa, água, alimentos não-perecíveis.

Há falta de comida?

Não. Há compras nervosas. Eu sempre digo que cada vez que vai acontecer algo neste país, o mercado é um desastre. Isso é uma coisa que costuma colapsar. O mercado e as filas de gasolina. A primeira coisa, quando acontece algo neste país, há compras nervosas, filas nos postos de combustíveis, mas não há falta de comida.

Você disse que seus familiares vivem em La Guaira e foram afetados. O que lhes aconteceu?

A maioria da minha família, por parte da minha mãe, é de La Guaira. Com a casa da minha avó, graças a Deus, não aconteceu nada. Lá estavam meus tios e uma prima. Essa prima vivia em uma das zonas afetadas em todo um edifício caiu. Ela perdeu toda a sua casa. Graças a Deus, não estava lá. Literalmente, não era seu dia. Tenho outros tios com os quais não conseguimos nos comunicar, não sabemos onde estão, se estão bem ou não. Tenho outros familiares e sei que seu edifício caiu, não sabemos onde estão. Há muita incerteza, e eu ainda não sei se meus familiares estão bem ou não. Eu vivi por muito tempo em La Guaira, então basicamente os lugares onde eu vivia, onde eu comecei a viver, estão destroçados. Tenho amigos próximos sobre os quais não sabemos, tenho familiares que não sei onde estão, e isso é o que estamos esperando, alguma resposta.

Você acha que o governo tem possibilidade de ajudar as pessoas?