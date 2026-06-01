Herdeiro de Petro e fã de Bukele: quem são os candidatos no 2º turno das eleições na Colômbia

Governista Iván Cepeda e o outsider Abelardo de la Espriella. LUIS ACOSTA,RAUL ARBOLEDA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Com 100% das urnas apuradas, o candidato de extrema-direita Abelardo de la Espriella e o senador Iván Cepeda, apoiado pelo presidente Gustavo Petro, avançaram para o segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia.

Espriella liderou a votação com 43,74% dos sufrágios, enquanto Cepeda alcançou a marca de 40,9%. O confronto decisivo está marcado para o dia 21 de junho, em um pleito que contou inicialmente com 14 candidatos.

Quem é Iván Cepeda

Embora as pesquisas eleitorais prévias apontassem vantagem para o candidato governista e já o confirmassem no segundo turno, o resultado final das urnas inverteu o favoritismo. Filiado ao Pacto Histórico — mesma coalizão de Petro —, Cepeda tem 63 anos, é formado em Filosofia e atualmente ocupa uma cadeira no Senado, onde preside a Comissão de Paz da casa.

Senador Iván Cepeda, apoiado pelo atual presidente Gustavo Petro. LUIS ACOSTA / AFP

Sua trajetória pública é profundamente marcada por sua história pessoal: ele é filho de Yira Castro e do líder comunista Manuel Cepeda Vargas, assassinado em 1994 em uma operação conjunta entre agentes do Estado e grupos paramilitares. Iván Cepeda entrou para a política institucional ao se eleger deputado (Câmara de Representantes) para o mandato de 2010 a 2014, ano em que conquistou seu primeiro mandato como senador, cargo para o qual foi sucessivamente reeleito.

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Entre suas atuações mais notáveis está o papel de facilitador nas negociações do histórico Acordo de Paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), processo iniciado em 2012 e concluído em 2016. O parlamentar também atuou nos diálogos com o Exército de Libertação Nacional (ELN) e na aproximação com outras organizações armadas, alinhando-se à política de "Paz Total" do atual governo.

Quem é Abelardo de la Espriella

Do outro lado da disputa, Abelardo de la Espriella é considerado um outsider. Esta é a primeira vez que o advogado e empresário de 47 anos concorre a um cargo majoritário, tendo se consolidado como a principal voz da direita radical e da extrema-direita no país.

Abelardo de la Espriella é considerado um outsider. RODRIGO BUENDIA / AFP

Seu projeto político é pautado pelo nacionalismo e conservadorismo social. Na área da segurança, Espriella defende uma ofensiva militar imediata e a construção de megacárceres de máxima segurança — proposta que rendeu comparações ao modelo aplicado pelo presidente salvadorenho Nayib Bukele.