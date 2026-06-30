Oswaldo Aranha, Sergio Vieira de Mello e Oscar Niemeyer: as figurinhas carimbadas do Brasil no álbum da ONU

Em ritmo de Copa do Mundo, a braço da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil fez um álbum de figurinhas virtual com os brasileiros que ajudaram a construir a história da entidade.
O órgão completou 80 anos em 2025. Veja as figurinhas "carimbadas".
Sergio Vieira de Mello
Dedicou sua vida à promoção da paz e da cooperação internacional
Bertha Lutz
Advogou pelos direitos das mulheres na elaboração da Carta da ONU
Oscar Niemeyer
Ajudou a projetar a sede da ONUY em Nova York
Oswaldo Aranha
O gaúcho do Alegrete presidiu a primeira sessão especial da Assembleia Geral da ONU
Márcia Andrade Braga
Premiada pela ONU por promover a igualdade de gênero nas forças de paz
José Graziano da Silva
Líder global da FAO de 2012 a 2019
Nicole Bergener Guimarães
Atuou em missões de paz da ONU em Kosovo, Congo e Haiti
José Augusto Linggren Alves
Liderou as delegações brasileiras nas conferências da ONU nos anos 1990