Os EUA têm obrigação moral de socorrer a Venezuela em seu momento mais dramático

Destruição causada por dois tremores devastadores. JUAN BARRETO / AFP

Encerrei a coluna anterior dizendo que os Estados Unidos e o governo Donald Trump têm o dever moral de ajudar a Venezuela diante da maior tragédia natural em um século.

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Sabe por quê? Se a Casa Branca deseja ser fiadora da transição venezuelana, de uma ditadura chavista-madurista, para um arremedo de democracia, terá de ser também fiadora da reconstrução.

A doutrina Trump, como se sabe, emula a doutrina Monroe ("América para americanos"), do século 19. E, se Washington deseja voltar a tratar a América do Sul como área de influência, precisa aceitar que influência não é apenas controle de petróleo, contenção da China e combate ao narcotráfico. Também é responsabilidade com populações afetadas por consequências dessa agenda.

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Reeditar a doutrina Monroe implica ônus, não apenas bônus.

Uma vez que os EUA capturaram Nicolás Maduro, influenciaram a transição, entronaram Delcy Rodriguez e tutelaram seu governo (cuja ditadura mudou para não mudar), não podem lavar as mãos diante da responsabilidade pelo poder que exerceram quando as bombas caíram sobre Caracas - e, agora, quando a terra se enfurece.

De tudo, entretanto, o mais relevante é o fato de que a receita venezuelana do petróleo está sob forte controle americano. Esse dinheiro precisa ser canalizado para, em um primeiro momento, o socorro, em um segundo, a reconstrução.

Mesmo que a crise tenha causas internas profundas — corrupção, autoritarismo, má gestão chavista-madurista — as sanções americanas, ao longo dos últimos anos, também contribuíram para asfixiar a economia e o setor petroleiro. Isso aumenta a responsabilidade de Washington.

Evitar um Estado colapsado interessa aos próprios EUA: uma Venezuela em ruínas exportaria instabilidade: migração em massa, crime organizado, narcotráfico, presença de grupos armados e influência de potências rivais, como a China. É uma questão estratégica.