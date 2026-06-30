O que será tratado na Cúpula do Mercosul, que terá início nesta terça-feira no Paraguai com a participação de Lula

Presidente Lula viajará ao Paraguai para participar do encontro. EVARISTO SA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente Lula participa, nesta terça-feira (30), de mais uma Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, em Assunção, no Paraguai. O encontro reunirá os líderes para discutir o aprofundamento da integração regional, o fortalecimento do comércio, a agenda social e o desenvolvimento do bloco. O encontro também marca o fim da presidência paraguaia do bloco e a passagem do posto para o Uruguai.

Entre as ações previstas para a cúpula, está a assinatura do acordo que permitirá o reconhecimento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) como documento válido para ingresso nos países do Mercosul e Estados Associados. Também será firmado um protocolo de reconhecimento mútuo de meios de identificação e autenticação eletrônica, aproximando sistemas digitais como o GOV.BR dos mecanismos adotados pelos demais países do bloco.

Na área de segurança, o Brasil apresentará uma proposta de pacto regional de combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. A iniciativa se soma aos esforços já em andamento para a implementação da Estratégia Mercosul contra o Crime Organizado Transnacional, considerada prioritária na região.

Outro destaque da reunião será o anúncio do aumento da contribuição brasileira ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), instrumento criado para reduzir desigualdades entre os integrantes por meio do financiamento de obras de infraestrutura, saneamento, habitação, energia e projetos sociais.

A cúpula também deverá marcar o lançamento das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Panamá, além de avançar em entendimentos com a República Dominicana, Guiana, Suriname e Trinidad e Tobago. O bloco trabalha, ainda, para a implementação do acordo modernizado com o Chile e para a atualização de instrumentos comerciais com Colômbia e Peru.

Conforme o Ministério das Relações Exteriores, estão em fase de implementação ou de conclusão os trâmites internos dos acordos firmados com a União Europeia, a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) e Singapura. A cúpula atual também deve formalizar o lançamento das negociações comerciais com o Japão e a Índia.

Na segunda-feira (29), antes do evento principal, o presidente participou da reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC), que envolveu ministros das Relações Exteriores, da Fazenda e representantes dos bancos centrais dos países-membros.