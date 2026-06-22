O que explica a instabilidade política dos últimos 10 anos no Peru

Novo presidente assumirá o país pelos próximos cinco anos em 28 de julho. MARTIN BERNETTI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Já se passaram duas semanas desde o fim do segundo turno das eleições presidenciais do Peru, e os votos seguem em apuração. Atualmente, com 99% das urnas computadas, Keiko Fujimori segue na liderança, com pouco mais de 41 mil votos à frente de Roberto Sánchez.

Independentemente do resultado que se apresente nos próximos dias, o vencedor do pleito herdará uma década de intensa instabilidade política vivida no país, marcada por frequentes impeachments relâmpago aprovados por um Congresso fragmentado.

Para o professor da Escola de Humanidades da PUCRS, João Jung, a instabilidade peruana remonta ao final da década de 1980, quando a América do Sul enfrentava problemas econômicos e um surto de criminalidade, e ao início da década de 1990, quando Alberto Fujimori assumiu o país em meio a uma altíssima inflação e a uma onda de atentados terroristas.

— Havia um contexto político e econômico extremamente adverso para a população, e Alberto Fujimori se elege dentro de uma campanha de levar o país a uma mudança, mesmo que a partir de mão firme. E, de fato, ele manteve essa postura enquanto presidente, a ponto de dissolver o Parlamento. Ele utilizou medidas autoritárias e ditatoriais para governar, mas, ao mesmo tempo, resolveu a situação no sentido de desarticular esses grupos considerados terroristas e conseguiu estabilizar economicamente o Peru.

Alberto Fujimori permaneceu no governo entre julho de 1990 e novembro de 2000, período marcado por uma série de episódios conturbados do ponto de vista democrático. Segundo o professor, os anos do chamado “fujimorato” acabaram dividindo a sociedade peruana entre fujimoristas e antifujimoristas.

— Fujimori, enquanto candidato de uma plataforma de direita, constituiu uma espécie de hegemonia da direita peruana. O Peru, dentro desse contexto de instabilidade e sucessão de presidentes, possui uma maioria política identificada com a direita. Existe uma coerência ideológica em torno desse projeto, muito alicerçado e estimulado pelas elites de Lima. Então, essa instabilidade vem exatamente dessa divisão entre fujimoristas e antifujimoristas.

O professor também avalia que, a partir do século 21 até a atual eleição, persiste uma falta de identidade política no Peru.

— Existe ainda uma espécie de falta de identidade política peruana, de conseguir estabelecer um novo projeto político. A própria Keiko Fujimori saiu do primeiro turno com 17% dos votos em uma eleição com 35 candidatos. Ou seja, vão ao segundo turno uma candidata com 17% e outro candidato com 12% dos votos. A partir disso, percebe-se que não há grande adesão generalizada a nenhum dos projetos.

Impeachment relâmpago

Nos últimos 10 anos, oito presidentes ocuparam a cadeira presidencial, com casos como o de Manuel Merino, em 2020, que permaneceu no cargo por apenas cinco dias antes de renunciar. Além da instabilidade política vivida no contexto social, a Constituição peruana possui um dispositivo que permite ao Legislativo aplicar o chamado impeachment por “incapacidade moral”, em um processo extremamente rápido.

— O mecanismo surgiu como uma forma de equilibrar os poderes, que por muito tempo estiveram desequilibrados. No entanto, houve uma inversão nessa relação de forças. Então, penso essas eleições não me parecem conseguir resolver a instabilidade peruana, mas apenas servirão como prólogo para novas conjunturas instáveis, independentemente de quem vença, seja Fujimori ou Sánchez. É necessária uma revisão constitucional no Peru. É preciso reequilibrar os poderes para que não exista uma primazia legislativa como a atual, em detrimento do Executivo.

E a economia?

Vale ressaltar que os problemas enfrentados pelos ex-presidentes do Peru não possuem relação direta com a pauta econômica, como costuma ocorrer em outros países da América do Sul. O professor lembra que, apesar de o Peru ter uma estrutura econômica regionalmente frágil, há relativa satisfação interna da população.